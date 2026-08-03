Чи можна спилювати гілки сусідського дерева над своїм подвір’ям і городом: остаточна відповідь

Чи можна спилювати гілки сусідського дерева / © Фото з відкритих джерел

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Дерева, які ростуть поблизу межі земельних ділянок, нерідко стають причиною суперечок між сусідами. Гілки можуть затінювати город, падати на дах будинку, засмічувати подвір’я листям або навіть пошкоджувати паркан. Через це багато власників приватних будинків замислюються, чи можна самостійно обрізати частину дерева, яка нависає над їхньою територією. Фахівці із земельного права пояснюють, що українське законодавство дійсно передбачає можливість вирішення таких ситуацій, однак робити це потрібно правильно, щоб не порушити права сусіда та не наразитися на конфлікт або навіть судовий спір.

Чи можна обрізати гілки, які нависають над вашою ділянкою

Якщо гілки дерева проникли на вашу територію та заважають користуватися земельною ділянкою, власник має право вимагати усунення цієї перешкоди.

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Насамперед рекомендується звернутися до сусіда та попросити його самостійно провести обрізання дерева. У більшості випадків саме мирне врегулювання питання дозволяє уникнути непотрібних конфліктів.

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Якщо ж домовитися не вдалося, закон допускає можливість усунути ті гілки або коріння, які вже перебувають на вашій території, але лише за певних умов.

У яких випадках це дозволено

Юристи пояснюють, що обрізання може бути виправданим, якщо гілки:

суттєво затінюють город або сад;

пошкоджують дах, водостоки чи господарські споруди;

створюють небезпеку під час сильного вітру;

заважають проходу або проїзду;

пошкоджують електромережі чи інші комунікації.

Обрізати рекомендують лише ту частину дерева, яка фактично перебуває над вашою земельною ділянкою.

Що робити не можна

Навіть якщо дерево завдає незручностей, не варто діяти поспіхом. Фахівці не радять:

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зрізати дерево повністю без дозволу власника;

обрізати великі гілки таким чином, щоб дерево загинуло;

заходити на сусідню територію без згоди;

пошкоджувати стовбур або кореневу систему дерева.

Якщо після ваших дій рослина загине, сусід може вимагати компенсацію завданої шкоди.

Якщо дерево росте просто на межі

Особливо складними є ситуації, коли дерево висаджене безпосередньо на межі двох земельних ділянок.

У такому разі воно може вважатися спільним, а всі роботи щодо його обрізання чи видалення бажано проводити лише за взаємною згодою обох власників.

Самостійне знищення такого дерева може стати підставою для судового спору.

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Як правильно вирішити проблему

Юристи рекомендують діяти поетапно. Спочатку варто спокійно поговорити із сусідом і пояснити, які саме незручності створює дерево. Якщо усної домовленості недостатньо, можна письмово звернутися з проханням провести обрізання.

У разі відмови до вирішення питання інколи залучають орган місцевого самоврядування або звертаються до суду, якщо порушення суттєво обмежує користування власною земельною ділянкою.

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