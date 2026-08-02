Альтернатива туалетному паперу: сучасна гігієна / © unsplash.com

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Туалетний папір уже понад століття залишається невід’ємною частиною побуту, однак дедалі більше експертів говорять про те, що в майбутньому він перестане бути основним засобом особистої гігієни. У багатьох країнах світу люди все частіше віддають перевагу технологіям, які забезпечують кращу чистоту, є більш екологічними та допомагають скоротити витрати паперу. Йдеться не про повну відмову від туалетного паперу вже завтра, а про поступову зміну звичок. Виробники сантехніки та фахівці з гігієни прогнозують, що протягом найближчих років популярність сучасних водних систем лише зростатиме.

Чому туалетний папір поступово втрачає популярність

Основна причина полягає в тому, що папір лише механічно видаляє забруднення, тоді як вода очищує шкіру значно ефективніше. Саме тому лікарі-гігієністи часто наголошують: після миття рівень чистоти значно вищий, ніж після використання лише паперу.

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Не менш важливими є екологічні чинники. Для виробництва туалетного паперу потрібні деревина, вода, електроенергія та значні виробничі ресурси. Щороку у світі виготовляють мільйони тонн цього продукту, що потребує великої кількості природної сировини.

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Крім того, останніми роками люди дедалі частіше звертають увагу на комфорт, економію та сучасні технології, які роблять повсякденне життя зручнішим.

Головний конкурент — біде

Найпоширенішою альтернативою туалетному паперу вже сьогодні вважають біде. У багатьох країнах Європи, Азії та Близького Сходу воно давно стало звичним елементом ванної кімнати.

Сучасні моделі можуть бути окремими або вбудованими безпосередньо в унітаз. Частина з них оснащена підігрівом сидіння, регулюванням температури води, сушінням теплим повітрям і навіть автоматичним очищенням форсунок.

Саме такі системи дедалі частіше встановлюють у нових квартирах, готелях та приватних будинках.

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Гігієнічний душ

Ще одним популярним рішенням є гігієнічний душ. Він займає мінімум місця, коштує значно дешевше за біде й легко встановлюється навіть у невеликих санвузлах.

Такий пристрій дозволяє швидко провести водне очищення після відвідування туалету, а папір використовувати лише для легкого висушування шкіри або взагалі замінити його багаторазовими рушниками для особистого користування.

Японські «розумні» унітази

Окремої уваги заслуговують так звані смарт-унітази, які давно стали звичними в Японії та поступово поширюються в інших країнах. Вони можуть автоматично:

проводити водне очищення;

регулювати температуру води;

висушувати теплим повітрям;

очищувати форсунки після кожного використання;

усувати неприємні запахи.

Такі системи практично повністю усувають потребу у великій кількості туалетного паперу.

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