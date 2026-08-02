Українські Magura можуть стати на озброєння США: яка умова

Українські Magura

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Міністерство оборони США оголосило конкурс на закупівлю готових безекіпажних катерів, здатних нести безпілотники. Ініціатива Підрозділу оборонних інновацій США спрямована на пошук не просто концептів, а технологічних рішень, що вже працюють. Так, українські дрони Magura можуть бути прийняті на озброєння США.

Про це пише Defence Express.

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Українські Magura можуть стати на озброєння США

Українські морські дрони мають усі шанси поповнити арсенал оборонних сил США. Згідно з висунутими критеріями, катери повинні мати операційну дальність щонайменше 200 морських миль (370 км) та розвивати швидкість від 10 вузлів (18,5 км/год).

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Техніка має нести на борту щонайменше два дрони різних типів з корисним навантаженням від 2 кг. Серед ключових вимог — використання не лише ударних камікадзе, а й багаторазових безпілотників для розвідки, радіоелектронної боротьби чи ретрансляції зв’язку з можливістю їхнього повернення на борт.

Також безекіпажні катери-носії мають самостійно виявляти, ідентифікувати й переслідувати цілі.

У Пентагоні наголосили, що це лише базовий набір, який хочуть бачити серед тих, хто спробує подати свою розробку. Перевагу нададуть якомога ширшому функціоналу.

За підсумками конкурсу переможці зможуть отримати контракти на закупівлю загальною вартістю до 200 мільйонів доларів США.

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Серед українських розробок головними претендентами на участь вважаються катери Magura MV7 та Magura V7 від компанії UForce. Розробники вже мають спільне виробництво в США з американською ReconCraft і пропонують техніку із запасом ходу до 800 морських миль (1481 км) та швидкістю до 39 вузлів (72 км/год).

Катери інтегровані з різноманітним озброєнням — від зенітних ракет і кулеметних модулів до важкобомбардувальних дронів серії NEMESIS.

Основна перевага української платформи — максимальний рівень технологічної готовності, перевірений у реальних боях. У різних модифікаціях ці БЕКи вже знищили близько 11 російських кораблів і катерів у Чорному морі, а також збили два гелікоптери Мі-8 та два винищувачі Су-30СМ.

Крім того, під час торішніх навчань НАТО REPMUS 2025 українські катери успішно «потопили» умовний фрегат Альянсу так, що його екіпаж навіть не зафіксував атаки.

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Відбір проходитиме у три етапи:

Прийом заявок триває до 10 серпня. Після цього компанії матимуть 29 днів на демонстрацію катерів на полігоні. Восени та на початку 2027 року відбудуться тестування модульності, покращення характеристик та 120-денне розгортання. Переможці перших двох етапів отримають по 40 млн доларів. З початку 2027 року до літа триватимуть фінальні випробування із призом у 20 млн доларів та перспективою основного контракту.

Технічно під вимоги США підпадають й інші українські розробки, зокрема, Katran та Sea Baby. Компанія UForce також поки офіційно не заявляла про свою участь. Якщо українські розробники захочуть взяти участь у «конкурсі» Пентагону, їм доведеться конкурувати з американськими та європейськими розробниками.

Пошкоджені російські кораблі перетворилися на «чорну діру» бюджету агресора

Нагадаємо, ефективність українських ударів по російському флоту не варто оцінювати лише за кількістю повністю знищених суден. За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павла Лакійчука, більшість атак українських дронів мала на меті тимчасово вивести кораблі з ладу та «покалічити» їх, а не обов’язково потопити.

При цьому навіть не знищені, а пошкоджені судна завдають Росії серйозних економічних збитків. Замість того щоб приносити прибутки до російського бюджету та компаній на кшталт «Роснефти» чи «Газпрому», вони потребують значних витрат на свій ремонт.

Окрім цього, експерт зауважив, що частина пошкоджених кораблів, які росіяни згодом відремонтують, залишає Азово-Чорноморський басейн і переходить працювати до Фінської затоки.

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