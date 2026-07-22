"+13 за 48 годин": Мадяр повідомив про ураження нових кораблів флоту Кремля

Фото ілюстроване / © Віталій Бунечко / Facebook

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» заявив про ураження ще 13 цілей у межах операції «МоЛоЧКа».

Про це він написав в соціальних мережах.

За словами Роберта Бровді, операція «МоЛоЧКа» продовжується, а за останні дві доби було уражено ще 13 цілей.

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«Тим часом МоЛоЧКа у Чорному та Азовському: +13 за 48 годин», — написав Мадяр.

Як повідомили у Силах безпілотних систем, операція спрямована на ураження тіньового флоту РФ, а також інших визначених цілей.

Водночас у повідомленні командувача не уточнюється, які саме об’єкти були уражені та де саме це сталося.

Окрім інформації про результати операції, Роберт Бровді опублікував емоційний допис із символічною згадкою про «фіолетову дику ягідку», не пояснивши значення цієї метафори.

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«Фіолетовий колір „дикої ягідки“ у версії 3.0 на болотах набирає іншого сенсу. І містить він у собі суміш саме того клятого триколору- зʼєднання червоного, синього та білого», — зазначив командувач СБС.

Водночас була зафіксована пожежа на логістичному центрі Wildberries у Краснодарі після нічної атаки безпілотників.

Удари по Росії — останні новини

Нагадаємо, вночі 22 липня безпілотники ударили по великому логістичному центру компанії Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю та у Краснодарі. За даними місцевої влади, атака дронів почалася близько 03:30. Після цього на складах виникла пожежа.

До слова, росіяни скаржаться на удари по складах Wildberries у Невинномиську та Краснодарі, де згоріли товари. Багато підприємців заявляють про банкрутство та втрати. Вони ниють через відсутність компенсацій від компанії та благають про закінчення війни. Товари зі складів забезпечували південний регіон РФ.

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