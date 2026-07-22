- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 1 хв
Данському графу Феліксу сьогодні 24: королівський палац поділився новим фото іменинника
У данській королівській родині сьогодні свято. Один із онуків королеви Маргрете II святкує день народження.
Онукові королеви Маргрете графу Феліксу сьогодні виповнюється 24 роки. Фелікс — син принца Йоагіма (молодшого сина королеви Маргрете II) від першого шлюбу з принцесою Олександрою.
«З Днем народження графа Фелікса. З нагоди 24-річчя графа публікується його портрет із сім'єю. Портрет було зроблено у січні 2026 року», — йдеться у підписі під знімком, автором якого став Якоб Кірк.
Граф Фелікс народився 22 липня 2002 року в Копенгагені, в університетському госпіталі в сім'ї принца Йоагіма від першої дружини Олександри Фредеріксборгської.
Сьогодні, нагадаємо, свій 13-й день народження святкує також принц Джордж Уельський — майбутній король Великої Британії.