Данському графу Феліксу сьогодні 24: королівський палац поділився новим фото іменинника

Сім'я данського принца Йоагіма / © Данська королівська родина/Instagram

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Онукові королеви Маргрете графу Феліксу сьогодні виповнюється 24 роки. Фелікс — син принца Йоагіма (молодшого сина королеви Маргрете II) від першого шлюбу з принцесою Олександрою.

«З Днем народження графа Фелікса. З нагоди 24-річчя графа публікується його портрет із сім'єю. Портрет було зроблено у січні 2026 року», — йдеться у підписі під знімком, автором якого став Якоб Кірк.

Сім'я данського принца Йоагіма / © Данська королівська родина/Instagram

Граф Фелікс народився 22 липня 2002 року в Копенгагені, в університетському госпіталі в сім'ї принца Йоагіма від першої дружини Олександри Фредеріксборгської.

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Сьогодні, нагадаємо, свій 13-й день народження святкує також принц Джордж Уельський — майбутній король Великої Британії.

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