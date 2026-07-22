У космосі знайшли блакитну планету, схожу на Землю: що приховує її колір

HD 189733 A b у поданні художника / © Вікіпедія

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Астрономи дослідили екзопланету HD 189733b, яка з космосу має такий самий насичений синій колір, як Земля. Однак її забарвлення пов’язане не з океанами, а з розпеченою атмосферою, у якій можуть утворюватися скляні частинки.

Про це йдеться в матеріалі Space Daily.

Планета розташована приблизно за 63 світлові роки від Землі та належить до класу гарячих юпітерів — великих газових гігантів, що обертаються дуже близько до своїх зірок.

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HD 189733b відкрили 2005 року. Відтоді вона стала однією з найбільш досліджених екзопланет, оскільки регулярно проходить перед своєю зіркою та ховається за нею.

Саме під час такого затемнення телескоп «Габбл» допоміг визначити колір планети. Астрономи вимірювали загальне світло від зірки та HD 189733b і помітили, що після зникнення планети система втрачала більше синього світла, ніж зеленого або червоного.

Так науковці дійшли висновку, що сама планета має глибокий синій колір. Водночас він виникає не через воду, як на Землі, а внаслідок розсіювання світла силікатними частинками у верхніх шарах атмосфери.

Температура на денному боці HD 189733b перевищує 1000 градусів за Цельсієм. За таких умов силікати можуть плавитися та перетворюватися на дрібні краплі, схожі на скло.

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Через надзвичайно потужні вітри ці частинки можуть рухатися майже горизонтально, створюючи явище, яке науковці описують як «скляний дощ».

За попередніми оцінками, швидкість вітру на планеті може сягати близько 7200 кілометрів на годину. Пізніші дослідження свідчили, що повітряні потоки можуть розганятися й більш ніж до 8600 кілометрів на годину.

Водночас припущення про скляні опади ґрунтується на даних про температуру, склад атмосфери та фізику хмар. Жоден космічний апарат безпосередньо не досліджував атмосферу HD 189733b.

Планета перебуває приблизно за 4,7 мільйона кілометрів від своєї зірки та робить повний оберт навколо неї лише за 2,2 земної доби. Через приливне захоплення один її бік постійно повернутий до зірки, тоді як інший залишається в темряві.

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Різкий перепад температур між денною та нічною сторонами й спричиняє надпотужні вітри, які переносять тепло та речовину навколо планети.

За розмірами HD 189733b трохи перевищує Юпітер. Вона не має твердої поверхні, придатної для життя, а її синій колір лише створює оманливу схожість із Землею.

Нагадаємо, лише за 25 світлових років від Землі астрономи виявили потенційно придатну для життя суперземлю GJ 3378b, яка обертається навколо червоного карлика.

Планета залишається в зоні життя та отримує близько 90% енергії, яку Земля одержує від Сонця, що робить її одним із найперспективніших кандидатів для подальших досліджень.

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