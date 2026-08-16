РФ стягує флот до Балтики: серед кораблів — носій «Калібрів» і «Цирконів»

Російські військові кораблі (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Росія перекинула до Балтійського моря ракетний фрегат «Адмірал Касатонов» зі складу Північного флоту. Це сталося через кілька днів після появи в регіоні есмінця «Адмірал Левченко».

Про це повідомляє видання Bild.

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Фрегат «Адмірал Касатонов» ввели в експлуатацію 2020 року. Він належить до класу «Адмірал Горшков» і, за російськими даними, може нести крилаті ракети «Калібр» і гіперзвукові ракети «Циркон».

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Раніше корабель використовували для супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та Ла-Манші.

Наприкінці липня Росія також перекинула до Балтійського моря есмінець «Адмірал Левченко». Корабель завдовжки понад 160 метрів перебуває на озброєнні з 1988 року та оснащений зенітними ракетними комплексами, торпедами, артилерією і вертольотами.

Москва офіційно не пояснювала причин передислокації кораблів. Водночас останніми місяцями Росія дедалі частіше залучає військові судна для супроводу танкерів і вантажних кораблів так званого тіньового флоту, який використовують для обходу західних санкцій.

Путін погрожував відповіддю на дії проти «тіньового флоту»

Незадовго до цього російський лідер Володимир Путін пригрозив європейським країнам відповідними заходами у разі дій проти російського «тіньового флоту».

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Він назвав перевірки російських суден з боку західних держав «піратством» і заявив, що Москва може відповідати перевірками європейських торговельних кораблів.

Експерт із морської безпеки Моріц Брейк вважає, що такі заяви не варто сприймати лише як риторику. За його словами, Москва може намагатися створити невизначеність і підвищити для європейських держав ціну заходів проти російського «тіньового флоту».

Він наголосив, що Європа не повинна демонструвати готовність миритися з такими погрозами, особливо якщо вони супроводжуватимуться конкретними діями.

Британія заявила про небезпечну активність Росії

Раніше у Великій Британії повідомили про зростання активності російських кораблів поблизу країни. За останні два роки кількість їхніх заходів у британські води збільшилася майже на третину.

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За даними британського Міноборони, протягом останніх 12 місяців Королівський флот провів 116 операцій із супроводу майже 90 російських суден у виключній економічній зоні країни.

Британські військові кораблі в середньому двічі на тиждень виходять для спостереження за російськими суднами. У Міноборони зазначили, що флот цілодобово контролює морську обстановку для захисту національних вод і критичної інфраструктури.

Перший морський лорд адмірал сер Гвін Дженкінс заявив, що Велика Британія фактично має «відкритий морський кордон» із Росією у Північній Атлантиці. В оборонних колах постійну активність російських кораблів називають серйозним викликом.

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