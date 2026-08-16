Рятував людей, а опинився на ВЛК: Червоний Хрест про нові деталі скандалу з ТЦК на Миколаївщині

Чому мобілізація волонтерів ставить під загрозу порятунок цивільних з Херсона: заява Червоного Хреста / © Фото з відкритих джерел

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Український Червоний Хрест опублікував додаткове роз’яснення щодо інциденту із затриманням працівниками ТЦК волонтера, який евакуював цивільних із Херсона.

Заяву опублікувала пресслужба Червоного Хреста.

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Там наголосили, що на момент зупинки волонтер загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста не перебував у розшуку. Під час зупинки на місці йому також не було повідомлено, що його планують доставити до ТЦК для проходження ВЛК та подальшої мобілізації.

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Найголовніше — волонтер у цей момент безпосередньо виконував складне гуманітарне завдання та вивозив людей із небезпечного району.

«Евакуацію людей, які перебували в автомобілі на момент зупинки, було продовжено завдяки залученню інших волонтерів організації. Вони забезпечили подальше перевезення евакуйованих. Евакуацію було успішно завершено, однак із затримкою», — зазначають в організації.

Проблема бронювання для гуманітарних місій

В організації запевнили, що з розумінням ставляться до законодавства про мобілізацію, а сотні їхніх волонтерів уже службать у Силах оборони. Однак ключова проблема полягає в тому, що питання бронювання волонтерів у законодавстві досі належно не врегульоване.

«Наразі немає чіткого розуміння щодо того, за яких умов волонтери Українського Червоного Хреста можуть безперешкодно виконувати завдання, пов’язані з порятунком і кризовою допомогою людям, зокрема під час роботи на території Миколаївської області або транзитного переміщення через неї, з одночасним дотриманням вимог законодавства про військовий облік», — йдеться в повідомленні.

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В організації наголошують, що така невизначеність вже зараз створює додаткові ризики для безперервності гуманітарної діяльності та безпосередньо впливає на можливість залучення волонтерів до евакуації населення, реагування на надзвичайні ситуації та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, що 14 серпня на Миколаївщині поліцейські забрали на ВЛК водія авто, яке вивозило поранених і важкохворих із Херсона.

Пояснення поліції викликало хвилю критики у коментарях. Зокрема, коментатори закликали залучити поліцейських Миколаївщини до евакуації цивільних з Херсону. На інцидент відреагував також омбудсмен Дмитро Лубінець.

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