Водія забрали до ТЦК під час евакуації з Херсона: реакція поліції викликала обурення в Мережі

Поліція доправила водія Червоного Хреста, який евакуював людей із Херсона, до ТЦК / © Національна поліція Києва

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Керівництво поліції Миколаївської області ініціювало службове розслідування після інциденту з водієм Херсонського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста, якого зупинили під час евакуації цивільних із Херсонщини та доправили до ТЦК.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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За даними правоохоронців, 14 серпня на автодорозі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» поблизу селища Шевченкове працювала група оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці ТЦК та СП і поліцейський. Вони перевіряли військово-облікові документи громадян.

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Як стверджують у поліції, під час перевірки з’ясувалося, що водій не має бронювання та підлягає мобілізації. Після цього його доправили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У поліції зазначили, що для продовження евакуації на місце прибув інший водій, який доправив людей до потрібної локації.

Водночас керівництво ГУ Нацполіції у Миколаївській області вирішило перевірити дії свого співробітника. Службове розслідування має встановити всі обставини інциденту, зокрема правомірність дій поліцейського під час перевірки документів, затримання та доставлення водія.

«Службове розслідування проводить управління головної інспекції ГУНП у Миколаївській області. За його результатами діям поліцейського буде надано відповідну оцінку та, у разі встановлення порушень, вжито передбачених законодавством заходів», — йдеться в статті.

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Допис поліції / © скриншот

У Мережі розкритикували дії правоохоронців

Пояснення поліції викликало хвилю критики у коментарях. Зокрема, коментатори закликали залучити поліцейських Миколаївщини до евакуації цивільних з Херсону.

«Створіть спецпідрозіл „Білі янголи Миколаїв-Херсону“ з тих співробітників блок-посту. Та направте їх на службу у Херсон у червону зону, допомагати людям», — йдеться в одному з коментарів.

Інші користувачі заявили, що спочатку варто було забезпечити доставлення евакуйованих до місця призначення, а вже потім вирішувати питання щодо військово-облікових документів водія.

«Це треба бути обдарованим мабуть щоб залишити людей з евакуації в автобусі, хоч би здійснили супровід, а потім вирішували питання мобілізації. Виходить зірвали евак, людей залишили в небезпеці. Надайте вашому співробітнику хоча б тести на рівень IQ і логіку бо здається він не пройде», — зазначив один з коментаторів.

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На цьому ж наголосила ще одна коментаторка.

«А чому ваші поліцейські не допомогли у супроводженні евакуйованих, а створили напружену обстановку для людей ще більше налякали людей та нагнітили незрозулу ситуацію?», — написала вона.

Також користувачі наголошували, що подібні ситуації дискредитують правоохоронні органи.

«Такими діями поліція дискредитує себе в повному обсязі. Якщо ваш представник вирішив мобілізувати водія, який щодня з під обстрілів, ризикуючи життям допомагав потерпілим евакуюватися з червоної зони, тобто виконував частково вашу роботу, то чому б вам не виділити співробітників для евакуації мирного населення, і допомоги в порятунку людей, які знаходяться в небезпеці??? Нічого святого не лишилося!!! Дно!!!», — наголосила користувачка Мережі.

Дісталося від коментаторів і керівництву поліції Миколаївщини.

«Все керівництво ГУНП Миколаївської області має не ініціювати цирк шапіто, а має бути відсторонене, з подальшим звільненням, з публічною, максимальною ганьбою на всю країну», — зазначили в одному з коментарів.

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Водія зупинили під час евакуації з Херсона — деталі інциденту

Нагадаємо, 14 серпня на Миколаївщині правоохоронці зупинили водія Херсонського обласного загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, який евакуював цивільних із прифронтового Херсона. У спецтранспорті перебували дві родини, зокрема чоловік з ампутованими ногами, трирічна дитина та онкохвора жінка.

У Червоному Хресті заявили, що водія спочатку нібито мали доправити на перевірку щодо можливого сп’яніння, однак зрештою його відвезли для проходження ВЛК.

«І от тепер саме суть справи: за населеним пунктом Шевченкове швидку допомогу зупинили на пересувному (мобільному) блок-посту поліцейські Баштанського райвідділу поліції Миколаївської області для перевірки документів. Документи були в порядку, але у поліцейських було інше завдання. Співробітник поліції (на фото) запідозрив у нашого водія стан алкогольного сп’яніння („Щось у Вас обличчя бліде, Ви щось вживали?“), і запропонував поїхати з ними на здачу аналізу крові на наркотичні речовини та алкоголь. Законно? Наче так. А по факту вивезли до збірного пункту для проходження ВЛК», — йдеться в повідомленні організації.

В організації після інциденту оголосили про припинення евакуаційних виїздів із Херсона.

«Я припиняю евакуації з м. Херсон. Я вимагаю пояснення від Національної поліції України про дії ваших підлеглих. Пробачте нам, що ми не встигли вивезти всіх, хто хотів вижити. Пробачте нам», — йдеться в дописі.

На інцидент також відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Він наголосив, що закон має бути однаковим для всіх, однак дії державних органів не повинні ставити під загрозу евакуацію людей із територій, які перебувають під російськими обстрілами.

«Коли йдеться про порятунок людей, держава має діяти злагоджено», — зазначив Лубінець.

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