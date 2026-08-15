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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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250
Час на прочитання
1 хв

Лише найуважніші знайдуть жабу за 10 секунд: перевірте свій зір

На звичайній садовій доріжці причаїлася маленька жаба, яку непросто помітити через її забарвлення. Спробуйте знайти тварину лише за 10 секунд.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Жаба

Жаба / © Unsplash

У Мережі набирає популярності головоломка, яка пропонує перевірити уважність та гостроту зору. На фотографії звичайної садової доріжки потрібно лише за 10 секунд знайти маленьку жабу, яка майже повністю зливається з плиткою.

Про головоломку, опубліковану користувачем Reddit, пвідомило видання Mirror.

Де сховалася жаба

На знімку видно садову доріжку з плитами, між якими проростають бур’яни. Автор допису запропонував користувачам відшукати маленьку жабу, яка завдяки своєму забарвленню майже зливається з поверхнею.

Завдання ускладнює те, що на фотографії є листя та інші дрібні деталі. У коментарях деякі користувачі зізналися, що саме вони постійно привертали увагу та заважали помітити тварину.

Автори тесту пропонують відвести на пошуки лише 10 секунд. Якщо за цей час знайти тварину не вдалося, можна спробувати ще раз без обмеження часу.

Головоломка. Фото: Reddit/@Amesb34r

Головоломка. Фото: Reddit/@Amesb34r

Відповідь на головоломку

Правильну відповідь варто шукати у верхній лівій частині зображення. На фотографії з розміткою це сектор B3.

Тварина сидить біля краю плитки трохи нижче зеленого бур’яну. Її сірувате забарвлення практично збігається з кольором доріжки, що й робить головоломку складнішою.

Відповідь на головоломку. Фото: Reddit/@Amesb34r

Відповідь на головоломку. Фото: Reddit/@Amesb34r

Нагадаємо, раніше ми пропонували читачам перевірити свою уважність за допомогою іншої оптичної головоломки. На зображенні саду художники заховали шістьох тварин, яких потрібно було знайти лише за шість секунд.

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