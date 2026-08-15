Лише найуважніші знайдуть жабу за 10 секунд: перевірте свій зір

Жаба / © Unsplash

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У Мережі набирає популярності головоломка, яка пропонує перевірити уважність та гостроту зору. На фотографії звичайної садової доріжки потрібно лише за 10 секунд знайти маленьку жабу, яка майже повністю зливається з плиткою.

Про головоломку, опубліковану користувачем Reddit, пвідомило видання Mirror.

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Де сховалася жаба

На знімку видно садову доріжку з плитами, між якими проростають бур’яни. Автор допису запропонував користувачам відшукати маленьку жабу, яка завдяки своєму забарвленню майже зливається з поверхнею.

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Завдання ускладнює те, що на фотографії є листя та інші дрібні деталі. У коментарях деякі користувачі зізналися, що саме вони постійно привертали увагу та заважали помітити тварину.

Автори тесту пропонують відвести на пошуки лише 10 секунд. Якщо за цей час знайти тварину не вдалося, можна спробувати ще раз без обмеження часу.

Відповідь на головоломку

Правильну відповідь варто шукати у верхній лівій частині зображення. На фотографії з розміткою це сектор B3.

Тварина сидить біля краю плитки трохи нижче зеленого бур’яну. Її сірувате забарвлення практично збігається з кольором доріжки, що й робить головоломку складнішою.

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Відповідь на головоломку. Фото: Reddit/@Amesb34r

Нагадаємо, раніше ми пропонували читачам перевірити свою уважність за допомогою іншої оптичної головоломки. На зображенні саду художники заховали шістьох тварин, яких потрібно було знайти лише за шість секунд.

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