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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
3 хв

Тест: поза під час сну розповість, що вас найбільше турбує (фото)

Ви коли-небудь замислювалися, що ваша поза під час сну може розповісти про вас?

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Тест: поза під час сну розповість, що вас найбільше турбує (фото)

Тест / © unsplash.com

Цей простий тест пропонує перевірити, чи пов’язане ваше положення тіла вночі з певними звичками, страхами та переживаннями.

За задумом тесту, аналіз улюбленої пози для сну може допомогти краще зрозуміти деякі особливості характеру та те, що викликає у вас занепокоєння.

Не потрібно довго думати. Оберіть положення, у якому ви найчастіше спите, і прочитайте результат.

Тест

Тест

Поза №1: одна нога зігнута

Якщо ви часто спите з однією зігнутою ногою, тест припускає, що вас може перевантажувати навколишній світ.

Можливо, у вашому житті занадто багато справ, обов’язків і приводів для хвилювання. Через це вам буває складно повністю розслабитися і відкласти думки про проблеми.

Така поза, за результатами тесту, може свідчити про потребу в додатковому часі для себе — щоб розібратися у власних думках і почуттях та відновити внутрішню рівновагу.

Людям із такою звичкою рекомендують частіше робити паузи, відпочивати та знаходити час для відновлення.

Поза №2: поза ембріона

Поза ембріона зазвичай асоціюється із сильною потребою у безпеці та захищеності.

Якщо ви спите саме так, тест припускає, що ви можете часто переживати через майбутнє. Також причиною може бути негативний досвід у минулому, через який ви почуваєтеся вразливими.

Таке положення тіла можна сприймати як своєрідну спробу відгородитися від навколишнього світу та потенційних загроз.

Тим, хто часто спить у позі ембріона, тест радить більше уваги приділяти власним переживанням, особливо пов’язаним із безпекою та майбутнім.

Поза №3: морська зірка

Люди, які сплять у позі «морської зірки», за результатами тесту, можуть почуватися самотніми або відстороненими від оточення.

Така звичка може свідчити про бажання бути ближчими до інших, але водночас про труднощі у встановленні потрібного емоційного зв’язку.

Якщо ви впізнали себе, спробуйте більше часу проводити з людьми, яким довіряєте, підтримувати соціальні контакти або знайомитися з новими людьми.

Поза №4: на животі

Ті, хто любить спати обличчям вниз, можуть, за задумом тесту, боятися оцінки з боку інших людей.

Вони можуть сильно переживати через те, як їх сприймають оточуючі, а також намагатися уникати конфліктів і критики.

Таким людям може бути корисно працювати над упевненістю у собі та самооцінкою, щоб спокійніше реагувати на можливі зауваження.

Також тест радить не боятися відкрито висловлювати власну думку та залишатися собою.

Поза №5: на боці

Якщо ви переважно спите на боці, тест пов’язує це з незадоволеною потребою у спілкуванні та близькості.

Людина може почуватися самотньою навіть тоді, коли поруч є інші люди. Це може свідчити про прагнення до більш глибокого емоційного зв’язку, ніж той, який є зараз.

У такому випадку можна спробувати більше спілкуватися з людьми, яким ви довіряєте, вести відверті розмови або приєднатися до спільнот, де можна знайти однодумців.

Важливо зазначити, що цей тест має розважальний характер і не є науковим способом визначення особистості чи психологічного стану людини. Положення під час сну може залежати від багатьох факторів і саме по собі не дозволяє робити достовірні висновки про характер.

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