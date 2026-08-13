Лише генії впораються за 6 секунд: знайдіть усіх тварин, захованих у саду

Головоломка / © ТСН

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Ця оптична головоломка змусила людей чухати потилиці у спробі розгледіти шість тварин, захованих у строкатій сцені звичайного сімейного відпочинку в саду.

Про це пише The Mirror, наголошуючи, що впоратися із завданням менш ніж за шість секунд нібито здатні лише справжні генії.

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На перший погляд перед глядачем постає цілком буденна картина: родина готує барбекю, а двоє дітей граються на газоні.

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Проте серед рослин, предметів та деталей саду художники заховали цілу компанію тварин, тому звичайний погляд навряд чи допоможе одразу їх помітити.

Головоломка, створена за участю Hiatt Hardware, вимагає максимальної концентрації та швидкої реакції. Частина захованих тварин може здатися очевидною після того, як ви зрозумієте принцип пошуку, але інші майстерно замасковані серед деталей композиції.

Загалом на зображенні потрібно відшукати шість тварин: білку, жабу, трьох котів і собаку.

Головний виклик — зробити це менш ніж за шість секунд.

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© Mirror

Якщо вам не вдалося впоратися з першої спроби, це ще не привід засмучуватися: можна повернутися до малюнка й перевірити, наскільки уважно ви його розглядали.

Нагадаємо, раніше пропонувалося перевірити гостроту зору та розвиток уважності через сюжет із розгубленою домогосподаркою біля раковини з піною та вантузом, який на перший погляд здається повністю ідентичним на обох малюнках.

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