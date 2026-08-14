Український ексфутболіст "Шахтаря" забив розкішний гол у матчі Ліги Європи

Данило Сікан / instagram.com/danilsikan

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Український форвард бельгійського "Андерлехта" Данило Сікан забив розкішний гол у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27 проти грецького ПАОКа.

На 55-й хвилині поєдинку 25-річний українець з лівого краю штрафного майданчика ефектно закрутив м'яч у дальній кут, зробивши рахунок 3:1 на користь своєї команди.

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Для Сікана це третій гол цього сезону. Раніше він забивав в обох матчах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського "Гаммарбю".

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"Андерлехт" на своєму полі здолав ПАОК з рахунком 3:2. Перший матч також завершився перемогою бельгійського клубу (1:0), тож за сумою двох зустрічей саме "пурпурово-білі" виявилися сильнішими і вийшли до раунду плейоф відбору Ліги Європи, де позмагаються проти казахстанського "Кайрата".

ПАОК, який вибив київське "Динамо" в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, в раунді плейоф відбору Ліги конференцій зустрінеться з норвезьким "Бранном".

Сікан перейшов до "Андерлехта" в січні з турецького "Трабзонспора", де за рік провів 34 матчі, в яких забив сім голів і віддав три результативні передачі.

До цього він від 2019 до 2025 року був гравцем донецького "Шахтаря", провівши за "гірників" 87 поєдинків і забивши 24 голи.

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Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло "Карабаху" та вилетіло з єврокубків.

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