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Олімпійський чемпіон Хижняк дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника
"Полтавський танк" 22 серпня у Львові проведе титульний поєдинок проти аргентинця Дурвала Еліаса Палаціо.
Стало відомо, хто стане наступним суперником олімпійського чемпіона Олександра Хижняка (2-0, 2 КО) на професійному рингу.
31-річний українець вийде в ринг проти аргентинця Дурвала Еліаса Палаціо (16-4-0).
Поєдинок відбудеться 22 серпня у межах вечора боксу у Львові, який організовує промоутерська компанія Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.
На кону стоятиме пояс WBA Gold International — це буде перший титульний бій у професійній кар'єрі Хижняка. Для нього це буде лише третій поєдинок на профірингу.
"Полтавський танк" дебютував на профіринзі у березні цього року, в першому раунді нокаутувавши колумбійця Вільмера Барона у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions — у готельному комплексі Equides Club (село Лісники під Києвом).
У своєму другому поєдинку в професійній кар'єрі Хижняк наприкінці липня у другому раунді нокаутував француза Ленні Патрача в андеркарді бою між ексчемпіоном світу в надважкій вазі британцем Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою.
Зазначимо, що Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув "срібло" на Іграх-2020 у Токіо та "золото" на Іграх-2024 в Парижі.
Хижняк є четвертим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України після Володимира Кличка, Василя Ломаченка та Олександра Усика.
Раніше повідомлялося, що став відомий перший суперник Ломаченка після відновлення кар'єри.
Також ми розповідали, що відомий український боксер переміг у титульному поєдинку.