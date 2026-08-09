Відомий український боксер переміг у титульному поєдинку

Тарас Шелестюк / x.com/TarasShelestyuk

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Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (22-0-1, 12 KO) переміг еквадорця Андреса Муньєза (14-2-1, 10 КО) у бою за титул WBO International.

Поєдинок відбувся в еквадорському місті Манта. Бій тривав усі 10 раундів. За їхніми підсумками Шелестюк здолав суперника одноголосним рішенням суддів.

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Для Тараса це перший чемпіонський титул від 2016 року, коли він володів поясом WBO NABO у напівсередньому дивізіоні.

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40-річний Шелестюк — уродженець Макіївки. Він є бронзовим призером Олімпіади-2012, переможцем чемпіонату світу-2011 та бронзовим призером чемпіонату Європи-2010.

Загалом на рахунку Шелестюка 22 перемоги (12 — нокаутом), одна нічия та жодної поразки. Він дебютував на професійному рингу 2013 року.

Раніше повідомлялося, що український надважковаговик ефектно нокаутував жертву Ф'юрі та Джошуа.

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