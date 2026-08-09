Тепер м’ясо можуть вирощувати в овочах: вчені зробили гучне відкриття

Листя салату / © pexels.com

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Вчені знайшли новий спосіб зробити рослинні замінники м’яса смачнішими та кориснішими, навчившись вирощувати тваринний білок усередині звичайних овочів.

Про це пише видання IFLScience.

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Тваринництво серйозно шкодить екології і дає близько половини всіх викидів у сільському господарстві. Водночас опитування IPSOS у 28 країнах показало, що лише 8 відсотків людей є веганами або вегетаріанцями, адже м’ясо залишається дуже популярним завдяки своєму смаку та традиціям.

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Щоб вирішити цю проблему, вчені з Імперського коледжу Лондона на чолі з доктором Алексією Грофф вирішили додати частину м’ясного смаку та білка прямо в рослини. Спочатку вони експериментували з тютюном, бо його роками використовують для генної інженерії. За допомогою спеціальної «генної гармати» дослідники скопіювали гени свинячого міоглобіну та вбудували їх у клітини рослин, які відповідають за фотосинтез.

Отримавши успіх із тютюном, вчені взялися за салат. У вирощеному листі знайшли трохи міоглобіну — це приблизно десята частина від того, скільки його є у звичайному стейку. Дослідники вважають, що такий метод допоможе вирощувати більше білка з одного гектара землі, ніж дає тваринництво, і при цьому витрачати набагато менше води та менше забруднювати повітря викидами.

Спроби перенести гени міоглобіну в ядерний геном за допомогою вірусів або вставити гени корови у зелені водорості дали значно нижчі врожаї.

«Через своє бактеріальне походження та велику кількість копій на клітину, хлоропласти, як правило, набагато краще виробляють велику кількість білка, ніж ядро клітини. Тут ми показуємо, що рослини можна сконструювати для вироблення тваринного білка міоглобіну (Mb) у їхніх хлоропластах — енергетичних фабриках для фотосинтезу. Це може забезпечити більш сталий спосіб виробництва важливого інгредієнта для м’ясних продуктів рослинного походження», — пояснила доктор Алексія Грофф.

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Міоглобін багатий на залізо та відповідає за смак і колір м’яса. У зв’язку з цим доктор Грофф пропонує очищати його та додавати до інших продуктів, де він може бути корисним для здоров’я та зменшувати тягу до їжі.

«Оскільки він ідентичний тваринному міоглобіну, його можна додавати як інгредієнт до рослинних м’ясних продуктів», — зазначив вчений.

Попри перспективність технології, масово випускати такі продукти поки рано, адже є чимало перешкод. По-перше, невідомо, чи споживачам сподобається ідея їсти надмірно перероблену їжу, навіть якщо вона смачна. По-друге, є технічні труднощі. Наприклад, міоглобін із листя тютюну гірше утримував залізо, ніж той, який роблять за допомогою генетично змінених бактерій.

Крім того, чимало людей мають заперечення проти самісінької ідеї генної інженерії харчових продуктів. Водночас розроблений метод частково вирішує екологічні загрози, оскільки вставка генів через хлоропласти робить малоймовірним їхнє потрапляння у дикорослі культури шляхом схрещування.

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