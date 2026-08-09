Забудьте про невдалі стрижки: топ-5 ідеальних варіантів для власниць круглого обличчя

Стрижка міді. / © pixabay.com

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Вдало підібрана стрижка може може візуально скоригувати пропорції обличчя та акцентувати його переваги. Часто круглолиці панянки хочуть візуально витягнути обличчя, а жінки, у яких обличчя видовжене, — зробити риси більш м’якими та пропорційними. Один із найпростіших способів зробити це — зачіска.

Як власницям круглої форми обличчя правильно підкреслити природні особливості зовнішності, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Кругле обличчя вирізняється м’якими рисами, приблизно однаковою шириною та довжиною, а також плавною лінією щелепи без різких кутів. Щоки мають більш округлий вигляд. Саме тому правильно підібрана стрижка може візуально витягнути обличчя та зробити його риси більш виразними та гармонійними.

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Для такого типу зовнішності стилісти радять звертати увагу на багатошарові стрижки, подовжені пасма біля обличчя та об’єм на маківці. Втім, надмірного об’єму на рівні щік і дуже коротких рівних стрижок краще уникати. Водночас стилісти Vogue España радять підбирати стрижку індивідуально, враховуючи не лише форму обличчя, а й структуру та густоту волосся.

Довгі шари та міді-крой

За словами стиліста Едуардо Санчеса, власницям круглого обличчя варто обирати стрижки, які візуально витягують риси та додають їм більшої пропорційності. Один із вдалих варіантів — багатошарові стрижки з довгими пасмами біля обличчя, які спадають приблизно до рівня носа або рота.

Важливу роль відіграє і довжина волосся. Експерт радить уникати як надто коротких, так і дуже довгих варіантів. Особливо — якщо обличчя має виражену округлість.

Довге волосся, але без довжини

Поширена думка, що довге волосся не пасує власницям круглого обличчя, — лише міф: за правильного крою воно може стати одним із найвдаліших варіантів.

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Стилісти запевняють, що правильно підібрана «довга довжина», може візуально витягнути риси та зробити обличчя стрункішим. Водночас йдеться не про волосся до пояса. Оптимальною є довжина нижче ключиць, приблизно до рівня пахв.

Чубчик набік

Власницям круглого обличчя стилісти радять звернути увагу на подовжений чубчик, укладений набік. Така форма створює діагональну лінію, яка візуально витягує обличчя та робить його риси більш виразними.

Особливо вдало чубчик поєднується з багатошаровими стрижками та пасмами, що обрамляють обличчя. Він додає зачісці руху й водночас допомагає відвернути увагу від ширини щік.

Від густого прямого чубчика до брів краще уникати, бо він може візуально зробити обличчя ще ширшим і коротшим.

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Піксі

Короткі стрижки для круглого обличчя варто уважно підбирати. Вдалим варіантом стане стрижка піксі з трохи довшими пасмами з боків і в зоні чубчика. Це створить вертикальні лінії та візуально витягне обличчя, роблячи його більш пропорційним.

Головне — не робити стрижку надто короткою та не створювати зайвого об’єму з боків, адже це може додатково підкреслити округлість рис.

Волосся середньої довжини

Пряме волосся середньої довжини до плечей із ледь помітними шарами добре підходить власницям круглого обличчя. Легка текстура додає зачісці руху та допомагає візуально збалансувати риси.

Стилісти радять не обирати стрижки з надто чіткими горизонтальними лініями — як от класичний рівний боб або каре. Вони можуть додатково підкреслити ширину обличчя.

Ще одна важлива деталь — проділ. Експерт радить звернути увагу на бічний, а не центральний проділ. Він додає об’єму у верхній частині зачіски та допомагає зробити риси обличчя більш гармонійними.

Нагадаємо, ми писали про те, що у моду повернулася культова стрижка 70–80-х.

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