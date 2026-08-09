У країні НАТО назвали головну перешкоду для захисту неба України від ракет РФ

Ракетна атака на Україну

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Восени ситуація в Україні може суттєво загостритися через необхідність одночасно посилювати оборону від російських ракетних ударів і готувати енергетичну інфраструктуру до зими. Однією з головних проблем залишається дефіцит засобів протиповітряної оборони, зокрема ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

На цьому наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен в інтерв’ю виданню Ilta-Sanomat.

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Хякканен зазначив, що Україна зберігає значний оборонний потенціал і здатність завдавати тиску Росії, однак має серйозні проблеми з протиповітряною обороною.

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Він охарактеризував ситуацію словами про «відкритий дах», наголосивши, що російські атаки дедалі сильніше використовують вразливості української ППО.

Що стримує передавання ракет Україні

За словами фінського міністра, ключову роль у розв’язанні проблеми може відіграти американська оборонна промисловість. Водночас важливими залишаються запаси ракет у європейських країнах, які мають комплекси Patriot.

«Американська промисловість перебуває в центрі всього. І політика запасів певних європейських країн, що мають Patriot, — ключове питання», — заявив Хякканен.

Він пояснив, що Фінляндія сама не має комплексів Patriot, тому не може передавати Україні такі системи. Водночас Гельсінкі має певні можливості щодо інших зенітних ракет і продовжує допомагати Києву, але не розкриває деталей.

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«Ми зробили все можливе, більше за наш розмір», — наголосив Хякканен, додавши, що Фінляндія як прикордонна держава не може послаблювати власну постійну готовність у сфері ППО.

США намагаються наростити виробництво

Окремою проблемою міністр назвав темпи американського оборонного виробництва. За його словами, саме США потенційно здатні найшвидше відповісти на гострий дефіцит ракет-перехоплювачів, однак цьому заважають бюрократичні процедури та повільне розширення виробничих потужностей.

«Але там багато бюрократії й повільності», — сказав Хякканен. Він додав, що Пентагон уже вживає заходів для прискорення виробництва.

Водночас Фінляндія зацікавлена у розвитку європейської оборонної промисловості, яка також має збільшити виробництво необхідного озброєння.

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Ракети потрібні не лише Україні

Хякканен також пов’язав дефіцит західних ракет із ситуацією на Близькому Сході. За його словами, значна частина ракетного потенціалу західних країн зараз спрямовується на цей напрямок, хоча він критично необхідний і для захисту України від російських ударів.

«Найбільшим фактором, що допоміг би Україні зараз, стало б якесь вирішення й завершення війни в Ірані», — заявив міністр.

Він пояснив, що завершення бойових дій дозволило б вивільнити західні ракетні ресурси, які нині використовуються на Близькому Сході, та спрямувати частину з них на посилення української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що США надаватимуть Україні ракети для систем Patriot, однак їх буде замало для захисту від російських атак.

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