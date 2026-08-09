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Українці більше її не куплять: куди зникла популярна риба за часів СРСР (фото)
Риба, яку пам’ятають ще від часів СРСР, зникла з продажу в Україні. Популярний продукт сьогодні не представлений у звичному асортименті українських магазинів через припинення імпорту з Росії.
Риба, яка за радянських часів була звичним продуктом для українців, сьогодні практично зникла з магазинів. Йдеться про івасі, яку багато хто пам’ятає як популярний «оселедець» із радянських часів.
Про це розповіла «Телеграфу» завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко.
Причина її відсутності на українському ринку пов’язана насамперед із походженням поставок.
За її словами, раніше івасі постачалася в Україну з Росії, однак після початку повномасштабної війни український ринок відмовився від роботи з країною-агресором.
«Тепер в Україні немає цієї риби, адже ми не працюємо з агресором, а івасі постачалася з РФ», — пояснила Сидоренко.
Що таке івасі
Попри назву «оселедець івасі», з біологічного погляду ця риба не є оселедцем. Івасі — це далекосхідна сардина, яка належить до родини оселедцевих.
Це дика зграйна риба, яка зазвичай виростає до 18–20 сантиметрів і важить близько 100-250 г. Штучно її не вирощують.
Івасі мешкає в холодних водах Тихого океану. Її ареал охоплює райони поблизу Японії, Китаю, Кореї, Сахаліну та Курильських островів.
Значні обсяги цієї риби традиційно виловлювали російські риболовецькі судна. Зокрема, промисел ведеться в районі Південних Курил, біля Сахаліну та в Японському морі. Російський флот також здійснює вилов у прилеглих відкритих водах Тихого океану та за міжурядовими квотами у водах Японії.
Чому івасі була популярною в СРСР
Для українців старшого покоління івасі передусім асоціюється з радянським минулим. У СРСР ця риба була одним із доступних продуктів і продавалася, зокрема, у солоному та консервованому вигляді.
Після розпаду СРСР івасі не зникла з українського ринку одразу, однак значна частина поставок була пов’язана з російським промислом. Після початку повномасштабної війни така схема постачання стала неможливою.
Нагадаємо про 4 види риби містять більше вітаміну D, ніж сардини. Лосось, зокрема, є одним із найпопулярніших видів жирної риби у світі. Він не лише багатий на вітамін D, а й містить велику кількість омега-3 жирних кислот.