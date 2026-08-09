Українці більше її не куплять: куди зникла популярна риба за часів СРСР (фото)

рибалка / © unsplash.com

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Риба, яка за радянських часів була звичним продуктом для українців, сьогодні практично зникла з магазинів. Йдеться про івасі, яку багато хто пам’ятає як популярний «оселедець» із радянських часів.

Про це розповіла «Телеграфу» завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко.

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Причина її відсутності на українському ринку пов’язана насамперед із походженням поставок.

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За її словами, раніше івасі постачалася в Україну з Росії, однак після початку повномасштабної війни український ринок відмовився від роботи з країною-агресором.

«Тепер в Україні немає цієї риби, адже ми не працюємо з агресором, а івасі постачалася з РФ», — пояснила Сидоренко.

Що таке івасі

Попри назву «оселедець івасі», з біологічного погляду ця риба не є оселедцем. Івасі — це далекосхідна сардина, яка належить до родини оселедцевих.

Це дика зграйна риба, яка зазвичай виростає до 18–20 сантиметрів і важить близько 100-250 г. Штучно її не вирощують.

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Івасі мешкає в холодних водах Тихого океану. Її ареал охоплює райони поблизу Японії, Китаю, Кореї, Сахаліну та Курильських островів.

Значні обсяги цієї риби традиційно виловлювали російські риболовецькі судна. Зокрема, промисел ведеться в районі Південних Курил, біля Сахаліну та в Японському морі. Російський флот також здійснює вилов у прилеглих відкритих водах Тихого океану та за міжурядовими квотами у водах Японії.

Чому івасі була популярною в СРСР

Для українців старшого покоління івасі передусім асоціюється з радянським минулим. У СРСР ця риба була одним із доступних продуктів і продавалася, зокрема, у солоному та консервованому вигляді.

Після розпаду СРСР івасі не зникла з українського ринку одразу, однак значна частина поставок була пов’язана з російським промислом. Після початку повномасштабної війни така схема постачання стала неможливою.

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Нагадаємо про 4 види риби містять більше вітаміну D, ніж сардини. Лосось, зокрема, є одним із найпопулярніших видів жирної риби у світі. Він не лише багатий на вітамін D, а й містить велику кількість омега-3 жирних кислот.

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