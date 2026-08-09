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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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«Плач, коли побачиш мене»: у річках Німеччини виринули зловісні «камені голоду»»

Німеччина потерпає від рекордної спеки — з-під води з’явилися давні нагадування про катастрофічні посухи.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Аномальна спека в Європі: обміління річок загрожує енергетиці, транспорту та врожаю

Аномальна спека в Європі: обміління річок загрожує енергетиці, транспорту та врожаю / © Вікіпедія

У багатьох річках у Німеччині рівень води опустився до критично низьких позначок. Внаслідок цього у багатьох місцях стали видно «камені голоду» — валуни зі спеціальними відмітками, залишеними людьми у розпал посухи в різні роки, починаючи від ХV ст.

Про це пише Spiegel.

Поява «голодного каміння» з-під води вказує на можливі проблеми з урожаєм через засуху. У серпні 2026-го подібні валуни виявились на річці Ельба.

/ © Вікіпедія

© Вікіпедія

На камені в районі міста Пірна вирізьблено понад 20 таких дат, деякі з яких датуються 1707 роком. Зокрема, на одному з них є попередження: «Плач, коли побачиш мене».

Один з каменів голоду був вирізьблений лише у 2018 році як нагадування про історично низький рівень води.

За даними федерального відомства водних шляхів та судноплавства ФРН, у Рейні рівень води на ділянці в Дюссельдорфі вже знизився до рекордного показника 14 сантиметрів. Обміління торкнулося також інших річок регіону, як-от Мульде, Шпрее та інших.

Крім того, надзвичайно низький рівень води в річках Німеччини є небезпечним і ставить під загрозу промислові ланцюги постачання.

Нагадаємо, країни Європи на початку серпня знову зіткнулися з аномальною спекою, яка вдарила по їхній енергетиці та транспорту.

Особливо обміління торкнулося річки Дунай. Наприклад, через обміління Дунаю в Сербії з-під води з’явилися кораблі часів Другої світової війни.

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