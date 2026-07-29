Дунай відкрив таємницю тисячоліть: що знайшли у руслі обмілілої річки

Обмілілий Дунай / © Associated Press

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На півночі Болгарії після того, як рівень води в річці Дунай опустився до історично низьких позначок, у руслі річки виявили рештки давнього мамонта.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на болгарське агентство BTA та місцевих істориків.

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Незвичну знахідку поблизу села Ряхово виявив місцевий житель, який помітив кістки на оголеному дні Дунаю. Після цього про знахідку повідомили фахівців Регіонального історичного музею в сусідньому місті Русе.

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Директор музею Ніколай Ненов повідомив, що експерти попередньо ідентифікували нижню щелепу, два бивні та, ймовірно, ребро мамонта. Кістки планують вилучити для подальших досліджень, які мають встановити їхній точний вік і походження.

За словами Ненова, хоча подібну знахідку не варто називати сенсацією, вона має велике наукове значення. Він також зазначив, що дослідники давно припускали існування на цьому місці давнього болота, де тварина могла загинути тисячі років тому.

Reuters зазначає, що останніми тижнями рівень води в Дунаї різко знизився через тривалі хвилі спеки та посуху, які охопили значну частину Європи та призвели до обміління великих річок, зокрема Дунаю та Рейну.

Нагадаємо, незвичайний камінь, який родина випадково помітила під час риболовлі в американському штаті Алабама, виявився надзвичайно рідкісною палеонтологічною знахідкою.

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