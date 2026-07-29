Дунай раскрыл тайну тысячелетий: что нашли в русле обмелевшей реки

Обмелевший Дунай / © Associated Press

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На севере Болгарии, после того как уровень воды в реке Дунай опустился до исторически низких отметок, в русле реки обнаружили останки древнего мамонта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на болгарское агентство BTA и местных историков.

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Необычную находку вблизи села Ряхово обнаружил местный житель, который заметил кости на обнажившемся дне Дуная. После этого о находке сообщили специалистам Регионального исторического музея в соседнем городе Русе.

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Директор музея Николай Ненов сообщил, что эксперты предварительно идентифицировали нижнюю челюсть, два бивня и, вероятно, ребро мамонта. Кости планируется изъять для дальнейших исследований, которые должны установить их точный возраст и происхождение.

По словам Ненова, хотя такую находку не стоит называть сенсацией, она имеет большое научное значение. Он также отметил, что исследователи давно предполагали наличие на этом месте древнего болота, где животное могло погибнуть тысячи лет назад.

Reuters отмечает, что в последние недели уровень воды в Дунае резко снизился из-за продолжительной жары и засухи, охвативших значительную часть Европы и приведших к обмелению крупных рек, в частности Дуная и Рейна.

Напомним, что необычный камень, который семья случайно заметила во время рыбалки в американском штате Алабама, оказался чрезвычайно редкой палеонтологической находкой.

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