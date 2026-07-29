ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
619
Время на прочтение
1 мин

Командир вместо фронта отправил 83 военных строить себе виллу

В Одесской области разоблачили командира, заставившего 83 военных строить ему дом.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
83 солдата вместо фронта — на строительстве имения: в Одесской области задержали майора воинской части

83 солдата вместо фронта — на строительстве имения: в Одесской области задержали майора воинской части

В Одесской области командир воинской части несколько месяцев привлекал подчиненных военнослужащих к строительству своего частного дома.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

По его словам, во время обыска в имении командира обнаружены 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы. Кроме того, злоумышленник использовал военный грузовой транспорт для доставки строительных материалов.

«Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения», — подчеркнул генпрокурор.

Майор задержан. Ему сообщено о подозрении. За совершенное командиру грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харьковской области у врачей, которые «продавали инвалидность», выявили миллионы гривен.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
619
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie