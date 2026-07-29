Командир вместо фронта отправил 83 военных строить себе виллу

83 солдата вместо фронта — на строительстве имения: в Одесской области задержали майора воинской части

Реклама

В Одесской области командир воинской части несколько месяцев привлекал подчиненных военнослужащих к строительству своего частного дома.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Реклама

По его словам, во время обыска в имении командира обнаружены 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы. Кроме того, злоумышленник использовал военный грузовой транспорт для доставки строительных материалов.

Реклама

«Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения», — подчеркнул генпрокурор.

Майор задержан. Ему сообщено о подозрении. За совершенное командиру грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Харьковской области у врачей, которые «продавали инвалидность», выявили миллионы гривен.

Новости партнеров