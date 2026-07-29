- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 619
- Время на прочтение
- 1 мин
Командир вместо фронта отправил 83 военных строить себе виллу
В Одесской области разоблачили командира, заставившего 83 военных строить ему дом.
В Одесской области командир воинской части несколько месяцев привлекал подчиненных военнослужащих к строительству своего частного дома.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
По его словам, во время обыска в имении командира обнаружены 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы. Кроме того, злоумышленник использовал военный грузовой транспорт для доставки строительных материалов.
«Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения», — подчеркнул генпрокурор.
Майор задержан. Ему сообщено о подозрении. За совершенное командиру грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в Харьковской области у врачей, которые «продавали инвалидность», выявили миллионы гривен.