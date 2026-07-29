Алина Гросу показала новые фото своего 3-месячного сына и призналась, что он уже умеет даже флиртовать

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Певица Алина Гросу показала своего 3-месячного сына Марка и рассказала о его первых успехах, которые уже тронули поклонников.

Певица продолжает делиться семейными моментами после рождения первенца. На этот раз она опубликовала в Instagram новые снимки с малышом и рассказала, чему он уже научился за свои три месяца. По словам артистки, мальчик стремительно развивается, каждый день открывая для себя что-то новое. Малыш уже самостоятельно переворачивается, с увлечением играет с игрушечным рулем и демонстрирует свой характер. В то же время больше всего Алину порадовала совсем другая его особенность.

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«Мы уже научились: переворачиваться, нажимать на игрушечный руль (немножко рулить), возмущаться только тогда, когда хотим есть или спать, и — что самое прекрасное — флиртовать», — поделилась певица.

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Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

Кроме того, певица поделилась ещё одним особенным моментом. На снимке её сын нежно лежит на руках у своей бабушки — мамы Алины Гросу, Анны. К фотографии артистка добавила тёплую подпись, которая сразу привлекла внимание поклонников.

«Бабушкина морковка», — нежно подписала фото знаменитость.

Мать Алины Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Алина Гросу порадовала и рассмешила нас забавными гримасами своего маленького сына Марка.

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