Джаред Лето / © Associated Press

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Фронтмен Thirty Seconds to Mars, актер и певец Джаред Лето, который неоднократно возмущал украинцев симпатией к России, попал в очередной громкий скандал с домогательствами.

На этот раз поводом стал документальный фильм BBC Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret (Джаред Лето: Темная тайна Голливуда), авторы которого провели многомесячное расследование поведения солиста Thirty Seconds to Mars.

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Журналисты BBC пообщались с десятью женщинами, большинство из которых впервые согласились публично рассказать о своих историях. Четыре собеседницы предъявили обвинения, касающиеся вероятных преступлений сексуального характера, тогда как другие рассказали о сексуальных звонках, домогательствах или неприемлемом поведении музыканта в то время, когда они были несовершеннолетними или совсем юными.

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События, о которых идет речь, якобы происходили на протяжении 2002-2016 годов. В тот период самому Лето было от 30 до 40 лет. Сейчас ему 54.

Джаред Лето / © Associated Press

В то же время авторы документального фильма отмечают, что не ограничились только устными свидетельствами. Часть историй журналисты смогли подтвердить с помощью фотографий, электронной переписки, сообщений, а также разговоров с людьми, которым потерпевшие рассказывали о пережитом еще много лет назад.

Одна из вероятных жертв утверждает, что в 17-летнем возрасте подверглась сексуальному насилию в ванной комнате мотеля. Другая рассказала, что когда ей было 19 лет, ее неожиданно оставили наедине с артистом в гостиничном номере, где он якобы угрожал ей сексуальным насилием.

Еще одна собеседница BBC заявила, что имела интимную связь с Лето в 17-летнем возрасте. По ее словам, она напомнила музыканту, что в Калифорнии возраст сексуального согласия составляет 18 лет, однако он якобы не придал этому ни малейшего значения, а наоборот просил быть его «маленькой девочкой» и называть его «папочкой». Если эти утверждения соответствуют действительности, то речь идет о возможном преступлении в соответствии с законодательством штата.

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Джаред Лето / © Getty Images

Четвертая женщина утверждает, что познакомилась с артистом, когда ей было всего 16 лет. По ее словам, Лето неоднократно звонил ей с откровенно сексуальными предложениями и пользовался своей популярностью, чтобы склонить ее к интимным отношениям. Она также рассказала, что впоследствии получила соглашение о неразглашении (NDA), которое должно было запретить ей рассказывать о связи с музыкантом. Впрочем, документ она подписывать отказалась.

Другая участница расследования вспомнила, что в 14-летнем возрасте музыкант сделал сексуализированный комментарий по поводу ее груди во время автограф-сессии. Несмотря на присутствие ее матери, он якобы повторил свои слова, а затем попросил охранника провести девушку за кулисы.

Кроме свидетельств женщин, в фильме появились двое бывших работников команды Thirty Seconds to Mars. Они рассказали, что персонал неоднократно чувствовал себя неловко из-за общения музыканта с молодыми поклонницами. По их словам, после концертов отдельных девушек регулярно проводили в гримерную Лето или в дом, где находилась группа. Один из бывших сотрудников отметил, что разница в возрасте между артистом и этими девушками казалась команде слишком большой.

Джаред Лето / © Associated Press

BBC также обращает внимание, что это не первый случай, когда вокруг Джареда Лето возникают подобные обвинения. Еще в 2025 году издание Air Mail опубликовало материал, в котором девять женщин заявили о якобы ненадлежащем поведении музыканта. Тогда представители артиста категорически отрицали все обвинения. Кроме того, журналисты BBC насчитали более 120 публичных сообщений и свидетельств, которые годами появлялись в Сети и касались похожего поведения Лето в отношении молодых женщин.

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Сам Джаред Лето сперва не ответил на неоднократные запросы BBC о комментарии. В то же время после выхода документального фильма артист выступил с заявлением для Page Six, в котором категорически отверг все обвинения и заверил, что «никогда в жизни не совершал сексуального насилия». 54-летний артист назвал все обвинения «абсолютной и категорической ложью».

К слову, это уже далеко не первый громкий скандал вокруг Джареда Лето. После начала полномасштабного вторжения он неоднократно вызывал волну возмущения из-за своих заявлений о России и своих планах выступить там. Артист даже недавно отличился пафосным шествием под трек путиниста.

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