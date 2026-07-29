Часть учителей может потерять отсрочку от мобилизации: в чем причина

Мобилизация / © ТСН.ua

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Часть педагогов-мужчин в августе рискует потерять право на отсрочку от мобилизации, если информация о них в профильной государственной системе останется неактуальной.

Об этом сообщили на официальной странице технической поддержки автоматизированного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ-2) в Facebook.

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Отсрочка от мобилизации для учителей — что нужно знать

Как отмечают в ведомстве, по состоянию на сегодняшний день информацию о работниках, которым необходимо продлить отсрочки, с АИКОМ-2 уже передали в Министерство обороны Украины. В течение 29–30 июля в приложении «Резерв+» у пользователей автоматически обновится срок действующей отсрочки.

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Если же по состоянию на 31 июля срок отсрочки не будет продлен, учителям советуют немедленно обратиться в ЦНАП или ТЦК и СП с документами, чтобы выяснить причину и лично оформить продление.

«В настоящее время Министерство обороны осуществляет продление на основе первого этапа проверки работников с АИКОМ, а именно по признаку наличия подписанного директором ОВОС процесса "Подтверждение условий отсрочки педагогического работника"», — отмечают в АИКОМ-2.

Также добавили, что в августе начнется второй этап проверки: специалисты будут выяснять, соблюдены ли все условия для сохранения отсрочки и полностью ли актуализированы данные о педагоге.

Для сохранения права на отсрочку в системе обязательно должны быть указаны следующие данные:

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ФИО, РНОКПП и дата рождения работника;

должность и тип должности (педагогический работник);

основное место работы;

суммарное количество педагогических ставок;

ЕГРПОУ и название плательщика зарплаты (бухгалтерский учет).

В случае игнорирования этих требований со стороны администрации заведения педагоги могут остаться без брони.

«Если до сентября необходимые данные о работнике не будут заполнены с помощью процесса "Обновление информации о работнике", то предоставленную отсрочку могут отменить, даже если сейчас она уже продлена и светится новый срок», — отмечают в АИКОМ-2.

Учитывая это, директорам школ настоятельно советуют проверить информацию о своих сотрудниках в отдельном отчете «Проверка оснований для отсрочки педагогических работников ЗЗСО» и при необходимости вовремя внести коррективы.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, после завершения учебы в колледже право на отсрочку от мобилизации прекращается. Если выпускник еще не зачислен в вуз, между двумя этапами учебы возникает период, когда его могут мобилизовать при отсутствии других законных оснований для отсрочки.

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Также в Украине изменился порядок автоматического продления отсрочки от мобилизации для военнообязанных родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

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