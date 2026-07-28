Мобилизация по-новому: заблокируют ли уклонистам паспорта и коммуналку

В отношении нарушителей мобилизационного законодательства планируют ввести новые ограничения. / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация, которая может снова претерпеть существенные изменения. Так, на днях военная омбудсменка Ольга Решетилова в эфире Радио Свобода сообщила, что есть законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для уклоняющихся от мобилизации граждан. Среди возможных мер — арест банковских счетов, ограничение доступа к административным услугам и использования водительских прав.

Непосредственно на своей странице в соцсети омбудсменка среди прочего сообщила: «Наша с вами относительно мирная и спокойная жизнь небесплатна. Она оплачена временем и здоровьем тех людей, которые годами несут службу, а также благополучием их семей. Эти люди, которые так же, как и мы, когда-то были гражданскими, строили бизнесы и карьеры, учились и воспитывали детей, или просто пили пиво и бездельничали, в критический момент встали на защиту своего государства и нас с вами. Эти люди — киборги, но у них тоже есть свой ресурс. Они устали, их семьи истощены, они умоляют нас о замене уже несколько лет. Вместо этого слышат о чем угодно — от детей депутатов до «пора заканчивать войну», кроме одного: «Я услышал тебя, брат, заканчиваю дела и в следующем месяце буду в строю».

По состоянию на сегодняшний день публично пока не сообщалось о том, предоставление каких именно админуслуг может быть ограничено.

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Мобилизация: в чем именно могут ограничить нарушителей

ТСН.ua поинтересовался у одного из адвокатов, специализирующегося на мобилизационном законодательстве, какие государственные услуги сейчас самые популярные и предоставление которых может быть ограничено для нарушителей.

«Речь идет об услугах, предоставляемых в частности ЦНАПами (среди других услуг они осуществляют регистрацию места жительства — Ред.). Кроме того, государственными услугами являются регистрация браков, регистрация прав на имущество, получение различных справок, выдача загранпаспорта, обмен или выдача водительского удостоверения. Если, например, истек срок действия паспорта гражданина Украины, то лицо обращается в госорган (в 25 и 45 лет). Или если человек потерял паспорт, то тоже обращается в госорган по этому вопросу», — говорит адвокат Сергей Старенький.

По его словам, законодательство не трактует банковские услуги как административные: «Но банк имеет право запросить актуальные документы для верификации личности. К примеру, паспорт. Если этот документ будет недействителен, то, соответственно, банковские услуги могут не предоставляться».

И добавляет: «Если будет отдельный закон по блокированию счетов нарушителей, тогда это возможно — блокирование банковских счетов».

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По словам Старенького, например, начисление сумм за предоставленные коммунальные услуги не является административной услугой, но лицо, банковские счета которого заблокированы, не сможет оплатить задолженность самостоятельно.

Он также отмечает: «Нужен четкий перечень административных услуг, которые могут блокироваться государством. Но, например, блокировка паспорта гражданина Украины может расцениваться как блокировка украинского гражданства. Это недопустимо согласно Конституции».

Напомним, ранее сообщалось о том, что готовят для уклонистов. В Украине предлагают существенно усилить ограничения для уклоняющихся от мобилизации граждан.

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