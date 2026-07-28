"Пикап есть, но езжу на „Жигулях“: как сложилась судьба героя вирусного видео, заглохшего с курами в центре Киева

Николай Михайлович, несмотря на все пережитое, не теряет оптимизма и рассказывает, как обжился на новом месте

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Эта история о переселенце из Донбасса несколько месяцев назад поразила украинцев. Пенсионер на стареньких «Жигулях» вместе с собачкой Жулей убегал из разрушенного россиянами села на Черниговщине и оказался в Киеве. Старый автомобиль под верх загружен пожитками и курами в клетках на багажнике сломался посреди столицы. Тогда дедушке помогли неравнодушные люди и полицейские, отбуксировав «как барона» на СТО, а история о нем разлетелась по всей стране.

ТСН.ua узнавал, где и как живет пенсионер и что изменилось в его жизни.

Николай Матвеенко рассказывает, что нашел новый дом в Кировоградской области в селе Грушка. Имеет дом, сад и огород.

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Николай Матвеенко

Спокойствие после ужасов войны и новый дом в Кировоградской области

«Сложнее всего было привыкнуть к тишине на новом месте. Интуитивно я ожидал продолжения взрывов, а их нет — тишина. Так что в первые дни было очень необычно. В селе Камень, откуда я уехал, почти ничего не осталось. Уцелевших домов там нет, все россияне сожгли дронами. Вчера разговаривал со знакомыми — последние два дома в селе сгорели до тла. Жалею, что в машину не поместились мои котики. Я вырывался из деревни под обстрелами, и котики перед выездом разбежались. Где-то там бедствуют, если еще живы. Жаль их очень, потому что, наверное, зиму они сами не переживут», — рассказывает пенсионер.

Николай Михайлович, несмотря на все пережитое, не теряет оптимизма и рассказывает, как обжился на новом месте. Село Грушка, по его словам, очень живописное, у пенсионера хорошие суды.

Операция, огород и уют в селе Грушка

«Немножко подкачало меня здоровье. Пришлось делать операцию на тазобедренном суставе. Сейчас хожу с костылем. Собственно это приключение меня несколько выбило из привычного пути по хозяйству. Но я успел, когда приехал в Грушку засадить огород. Картофель взошел славный. Уже копал и варил молодой. Вот только проблема, что дождей у нас не было три месяца. Если бы шли дожди, был бы хороший урожай, а так все сохнет под палящим солнцем», — рассказывает пенсионер.

18 курочек, которых он перевез из-под обстрелов, адаптировались к новому месту почти сразу.

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Успехи хозяйства и романтические приключения собачки Жули

«Куры несутся хорошо — когда десять яиц дают, когда штук пять-семь. Мне хватает. Есть у них петушок, есть даю, места для выгула много. Им здесь хорошо. Но немного вредные — клюют покрасневшие помидоры. Надо ограждение ставить, потому что здесь такое дело или яйца, или помидоры. А самые большие изменения у моей собачки Жули, которая во время поездки была у меня за „штурмана“. Пока я находился в больнице, она закрутила роман с местными собаками. Через месяц будут щенки. Пока не знаю, что буду делать с потомством. Посмотрю, может, отдам в хорошие руки», — рассказывает Николай Михайлович.

Мужчина увлеченно рассказывает, что в саду созревают груши. Также было много черешней, но срывать было некому, поскольку мужчина в это время лежал в больнице.

Дата публикации 19:29, 27.07.26 Количество просмотров 20 Как живет переселенец из Донбасса, которого полиция буксировала через центр Киева

«Успел немного оборвать снизу, потому что нога болит. Черешни уже осыпались. В саду есть все: были вишни, будут яблоки и орехи. Но орехов мало, по-видимому, они в этом году замерзли. На новом месте мне очень нравится. Я здесь живу, как в пансионате — все есть. Единственная проблема — это больная нога. Вот подлечусь, и станет еще лучше», — говорит мужчина.

Свои старые «Жигули» мужчина отремонтировал после длительного путешествия. Машине уже 43 года и пенсионер говорит, что автомобиль спас ему жизнь. Рассказывает, что еще ездит на старенькой машине, несмотря на то, что после огласки его истории известный украинский бизнесмен подарил Николаю Михайловичу современный пикап.

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Николай Матвеенко со «штурманом» Жулькой

Жизнь «как в пансионате» и два автомобиля в гараже

«Езжу на обоих автомобилях. В зависимости от обстоятельств. Пикап очень крутой, я очень благодарен за такой подарок. Девушки, когда еду по селу заглядываются. Эх, будь он у меня в лет 30-40 — покатал бы, а так уже 70. Кстати, именины были в июне, но я их не справлял, потому что как раз был в больнице. Попросил знакомого отвести меня домой, когда разрешили врачи, а затем через неделю поехал в Кропивницкий снять швы. Уже на новой машине вернулся в село к курочкам и Жуле», — говорит пенсионер.

Своей жизнью в Грушке Николай Михайлович доволен.

«Здесь очень мне хорошо, но знаете — родной край милее. Но что поделаешь, из-за этой проклятой войны и россиян. Сейчас всем украинцам плохо, а мне грех жаловаться — тишина, взрывов нет, дроны за людьми не летают. Дай Бог всем нам дождаться настоящего мира», — заключает мужчина.

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