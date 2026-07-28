Дочь Стива Джобса показала новые фото со своей тайной свадьбы в честь ее первой годовщины

Иви Джобс, фото: instagram.com/evejobs

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Год назад модель и конная спортсменка Иви Джобс, самая младшая дочь основателя Apple Стива Джобса, вышла замуж за британского олимпийского чемпиона Гарри Чарльза.

Торжество прошло в живописной деревне Грейт-Тью в графстве Оксфордшир и стало одним из самых обсуждаемых светских событий того лета. По данным СМИ, семья невесты потратила на организацию свадьбы более 6,7 миллиона долларов.

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Церемония и последующие мероприятия отличались не только роскошью, но и строгими мерами конфиденциальности, благодаря которым молодоженам удалось сохранить атмосферу приватности. Папарацци так и не удалось сделать фото. А своем Instagram Иви опубликовала тогда лишь одно фото.

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И вот, спустя год, в день первой годовщины свадьбы, девушка решила поделиться серией новых снимков.

Иви Джобс, фото: instagram.com/evejobs

Иви Джобс, фото: instagram.com/evejobs

Иви Джобс, фото: instagram.com/evejobs

Иви Джобс, фото: instagram.com/evejobs

Отметим, Иви Джобс и Гарри Чарльз начали встречаться в 2022 году, однако на протяжении нескольких лет предпочитали не афишировать свой роман. Впервые как пара они появились на публике лишь во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году, где британский конкурист завоевал золотую медаль в командном турнире по конному спорту.

О помолвке влюбленных стало известно в сентябре 2025 года. Как и свои отношения, это радостное событие они решили не превращать в громкий инфоповод, ограничившись скромным объявлением без лишнего внимания прессы и социальных сетей.

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