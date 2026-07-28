Донька Стіва Джобса опублікувала нові фото зі свого таємного весілля з нагоди першої річниці

Іві Джобс, фото: instagram.com/evejobs

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Рік тому модель і вершниця Іві Джобс, наймолодша донька засновника Apple Стіва Джобса, вийшла заміж за британського олімпійського чемпіона Гаррі Чарльза.

Урочистість відбулася у мальовничому селі Грейт-Тью в графстві Оксфордшир і стала однією з найобговорюваніших світських подій того літа. За даними ЗМІ, родина нареченої витратила на організацію весілля понад 6,7 мільйона доларів.

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Церемонія та подальші заходи вирізнялися не лише розкішшю, а й суворими заходами щодо конфіденційності, завдяки яким молодятам вдалося зберегти атмосферу приватності. Папараці так і не вдалося зробити жодного знімка. А у своєму Instagram Іві опублікувала тоді лише одне фото.

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І ось, через рік, у день першої річниці весілля, дівчина вирішила поділитися серією нових знімків.

Іві Джобс, фото: instagram.com/evejobs

Іві Джобс, фото: instagram.com/evejobs

Іві Джобс, фото: instagram.com/evejobs

Іві Джобс, фото: instagram.com/evejobs

Зазначимо, що Іві Джобс і Гаррі Чарльз почали зустрічатися у 2022 році, проте протягом кількох років вважали за краще не афішувати свої стосунки. Вперше як пара вони з’явилися на публіці лише під час Олімпійських ігор у Парижі в 2024 році, де британський конкурист завоював золоту медаль у командному турнірі з кінного спорту.

Про заручини закоханих стало відомо у вересні 2025 року. Як і свої стосунки, цю радісну подію вони вирішили не перетворювати на гучний привід для ЗМІ, обмежившись скромним оголошенням без зайвої уваги преси та соціальних мереж.

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