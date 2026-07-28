Чоловік відкрив стрілянину по поліцейських на Буковині: впроваджено спецоперацію

Поліція / © Національна поліція України

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На Буковині поліція розшукує 54-річного місцевого жителя, який під час проведення слідчих дій поранив двох правоохоронців із мисливської зброї та втік у ліс.

Про це повідомила Національна поліція України.

Подія сталася вранці 28 липня, близько 07:45, у селі Їжівці Чернівецького району.

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Співробітники поліції прибули до помешкання чоловіка для проведення процесуальних заходів у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Під час обшуків господар раптово здійснив декілька пострілів із мисливської рушниці в бік поліцейських, після чого втік у напрямку лісового масиву.

Унаслідок обстрілу двоє правоохоронців отримали поранення. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Для затримання озброєного та небезпечного зловмисника на території Чернівецької області введено спеціальну поліцейську операцію. До розшуку залучено всі необхідні сили та засоби правоохоронних органів.

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Поліція закликає громадян бути максимально уважними та обережними. Якщо ви володієте інформацією про місцеперебування розшукуваного або помітили підозрілу особу, негайно телефонуйте на спецлінію «102». Намагатися затримати озброєного чоловіка самостійно категорично заборонено!

Нагадаємо, у Дніпропетровській області під час проведення обшуку підозрюваний, який перебував у СЗЧ, відкрив прицільний вогонь по поліцейських. У результаті двоє бійців КОРД отримали поранення, а сам нападник вчинив самогубство.

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