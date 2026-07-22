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У Києві — нова стрілянина: чоловік відкрив вогонь просто у супермаркеті — перші деталі
Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті в Оболонському районі столиці.
У Києві сталася стрілянина у супермаркеті, яку влаштував 35-річний чоловік.
Про деталі повідомили у поліції.
Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин перебуваючи у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом. Надалі він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.
Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України та вилучили знаряддя злочину — пневматичний пістолет.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у центрі Білої Церкви невідомий відкрив стрілянину з пневматичної зброї. Внаслідок пострілу тілесні ушкодження дістав 18-річний юнак. Його госпіталізували.