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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1214
Час на прочитання
1 хв

У Києві — нова стрілянина: чоловік відкрив вогонь просто у супермаркеті — перші деталі

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в супермаркеті в Оболонському районі столиці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Правоохоронці встановлюють усі обставини події

Правоохоронці встановлюють усі обставини події

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві сталася стрілянина у супермаркеті, яку влаштував 35-річний чоловік.

Про деталі повідомили у поліції.

Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин перебуваючи у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом. Надалі він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

Поліцейські затримали зловмисника

Поліцейські затримали зловмисника

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України та вилучили знаряддя злочину — пневматичний пістолет.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі Білої Церкви невідомий відкрив стрілянину з пневматичної зброї. Внаслідок пострілу тілесні ушкодження дістав 18-річний юнак. Його госпіталізували.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1214
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