Федоров пропонував змінити систему ТЦК: чому у Генштабі відмовили

Як Михайло Федоров пропонував змінити ТЦК / © Associated Press

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Військове керівництво України не підтримало лише дві з багатьох пропозицій, які подав колишній очільник Міністерства оборони Михайло Федоров.

Про це в ефірі «24 Каналу» вперше детально розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Які пропозиції Михайла Федорова не підтримали у Генштабі

За його словами, ексміністр презентував загальний пакет ініціатив, більшість із яких у Збройних силах погодили без вагань.

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«Ми не погодилися лише з двома позиціями, які були запропоновані. Усі інші питання підтримали», — пояснив Андрій Гнатов.

Перша суперечлива ініціатива стосувалася виведення ТЦК з-під підпорядкування Командування Сухопутних військ та їх безпосередньої передачі Генштабу. Свої аргументи проти цього кроку військове командування виклало в окремому документі, доступному для профільних комісій та експертів.

Другий пункт, який викликав заперечення, передбачав повне покладання функцій із вручення повісток на вулицях на працівників Національної поліції. Генштаб також письмово аргументував відмову від такого підходу.

Гнатов зауважив, що хоча надалі відбувалися робочі зустрічі та додаткові презентації, підсумкового документа із покроковою стратегією реформування підготовано не було.

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«Плану реформи я так і не побачив. Можливо, не вистачило часу на впровадження, але для того, щоб зробити перші кроки й написати документ, пів року, напевно, достатньо», — заявив начальник Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, начальник Генштабу додав, що концепцію презентували народним депутатам і керівникам парламентських фракцій. Утім, коли парламентарі зверталися до нього по роз’яснення, пояснити деталі було неможливо через відсутність у командування повного тексту цього плану.

Михайло Федоров: останні новини

Нагадаємо, подальша політична доля колишнього міністра оборони Михайла Федорова залишається невизначеною. За даними джерел BBC News Україна в Офісі Президента та його оточенні, Володимир Зеленський підтримує з ексміністром щоденний контакт.

Попри відмову Федорова від запропонованих посадових альтернатив і чутки про координацію військових технологій, сам він розглядає тільки повернення в крісло очільника МО. На Банковій такий сценарій вважають малоймовірним через нещодавній конфлікт ексміністра з армією та депутатами.

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Причиною загострення стосунків називають перевищення Федоровим посадових обов’язків: він намагався впливати на планування операцій, зміну командування та формування підрозділів, замість фокуса на закупівлях.

Попри високу оцінку його роботи на чолі Мінцифри, у владі вказують на відсутність міцних горизонтальних зв’язків із колегами та вплив оточення на його публічний виступ проти головкома Сирського. Сам Федоров ці закиди поки не коментував.

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