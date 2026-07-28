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В Одесі авто вибухнуло одразу після старту: що сталося з водієм
Вранці 28 липня на вулиці Семена Палія в Одесі вибухнув позашляховик, унаслідок чого постраждав 49-річний водій.
У Пересипському районі Одеси вранці 28 липня вибухнув автомобіль. Унаслідок події поранення отримав 49-річний водій.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одеської області.
Вибух стався близько 8:00 в одному з дворів багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія. Про подію правоохоронцям повідомила дружина потерпілого.
За попередніми даними поліції, чоловік завів позашляховик і почав рух, після чого автомобіль вибухнув.
Медики оглянули постраждалого на місці.
Наразі у дворі працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Після завершення першочергових слідчих дій події нададуть правову кваліфікацію.
Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив автомобіль знайомої через образу. Внаслідок загорання автівка Chrysler жінки та сусідній Nissan були повністю знищені, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень.