В Одесі авто вибухнуло одразу після старту: що сталося з водієм

У Пересипському районі Одеси вранці 28 липня вибухнув автомобіль / © Головне управління Національної поліції в Одеській області

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У Пересипському районі Одеси вранці 28 липня вибухнув автомобіль. Унаслідок події поранення отримав 49-річний водій.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

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Вибух стався близько 8:00 в одному з дворів багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія. Про подію правоохоронцям повідомила дружина потерпілого.

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За попередніми даними поліції, чоловік завів позашляховик і почав рух, після чого автомобіль вибухнув.

Медики оглянули постраждалого на місці.

Наразі у дворі працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Після завершення першочергових слідчих дій події нададуть правову кваліфікацію.

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Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив автомобіль знайомої через образу. Внаслідок загорання автівка Chrysler жінки та сусідній Nissan були повністю знищені, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень.

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