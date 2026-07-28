Удар по виставці зброї під Києвом: експерт назвав, кого ще можуть притягнути до відповідальності

Удар по полігону під Києвом / © Associated Press

Реклама

До відповідальності за проведення оборонної виставки зброї на полігоні під Києвом, куди РФ вдарила ракетою та вбила багато людей, можуть притягнути й посадовців, які знали про захід і не вжили заходів для його заборони.

Про це повідомляє політтехнолог Юрій Подорожній в етері Київ24.

На його думку, справа може перетворитися на показовий процес або спосіб боротьби між конкурентами.

Реклама

«Ну, за будь-яких обставин, певно, буде показовий процес, де треба продемонструвати всім, що так робити не треба. Будемо сподіватися, що за будь-яких обставин, які б не були вимоги до закону, ми з вами розуміємо, що зараз відбулася трагедія. Тому подивимося, як там процес далі проходитиме і хто ще буде винен у тих чи інших речах. Але якщо дозволи давалися, чому на лаві підсудників немає тих, хто давав дозволи?», — сказав він.

Він вважає, що ті люди, які дозволили провести захід, досі працюють у ВПК.

«Давайте не забувати, що ці люди все ще залучаються до військово-промислового комплексу. А там зараз дуже серйозна конкуренція, там зараз гроші. Можливо, ще хтось буде зацікавлений у тому, щоб цей процес був показовим для того, щоб цю конкуренцію виграти ще таким чином», — припускає він.

Удар РФ по полігону під Києвом — останні новини

Нагадаємо, внаслідок балістичного удару Росії 24 липня по полігону під час виставки озброєння у селі Капітанівка, що під Києвом, загинуло 11. У понеділок, 27 липня, помер 66-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час російського удару.

Реклама

Серед жертв удару росіян — невістка народного депутата Валерія Зуба — Катерина Шалупня, чий син воює на фронті і дізнався про її загибель у бліндажі.

27 липня організаторові виставки Василю Гончаруку обрали запобіжний захід. Його відправили під варту на 60 днів без права внесення застави. Сам Гончарук запевнив, що співпрацює зі слідством.

Новини партнерів