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Удар по виставці зброї під Києвом: експерт назвав, кого ще можуть притягнути до відповідальності
Політтехнолог Юрій Подорожній вважає, що справа про ракетний удар по полігону під Києвом може перетворитися на показовий процес або спосіб боротьби між конкурентами.
До відповідальності за проведення оборонної виставки зброї на полігоні під Києвом, куди РФ вдарила ракетою та вбила багато людей, можуть притягнути й посадовців, які знали про захід і не вжили заходів для його заборони.
Про це повідомляє політтехнолог Юрій Подорожній в етері Київ24.
На його думку, справа може перетворитися на показовий процес або спосіб боротьби між конкурентами.
«Ну, за будь-яких обставин, певно, буде показовий процес, де треба продемонструвати всім, що так робити не треба. Будемо сподіватися, що за будь-яких обставин, які б не були вимоги до закону, ми з вами розуміємо, що зараз відбулася трагедія. Тому подивимося, як там процес далі проходитиме і хто ще буде винен у тих чи інших речах. Але якщо дозволи давалися, чому на лаві підсудників немає тих, хто давав дозволи?», — сказав він.
Він вважає, що ті люди, які дозволили провести захід, досі працюють у ВПК.
«Давайте не забувати, що ці люди все ще залучаються до військово-промислового комплексу. А там зараз дуже серйозна конкуренція, там зараз гроші. Можливо, ще хтось буде зацікавлений у тому, щоб цей процес був показовим для того, щоб цю конкуренцію виграти ще таким чином», — припускає він.
Удар РФ по полігону під Києвом — останні новини
Нагадаємо, внаслідок балістичного удару Росії 24 липня по полігону під час виставки озброєння у селі Капітанівка, що під Києвом, загинуло 11. У понеділок, 27 липня, помер 66-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час російського удару.
Серед жертв удару росіян — невістка народного депутата Валерія Зуба — Катерина Шалупня, чий син воює на фронті і дізнався про її загибель у бліндажі.
27 липня організаторові виставки Василю Гончаруку обрали запобіжний захід. Його відправили під варту на 60 днів без права внесення застави. Сам Гончарук запевнив, що співпрацює зі слідством.