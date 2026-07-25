Чи рвоне курс долара догори: банкір розкрив прогноз на кінець липня

Курс валют. / © Associated Press

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Наприкінці липня та на початку серпня ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною та передбачуваною. Нацбанк надалі буде контролювати коливання курсу, адже виконує роль ключового стабілізатора.

Про це розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК-Україна».

«Попит може перевищувати пропозицію приблизно на 10-15%. Для валютного ринку України це не є критичним дисбалансом. НБУ має достатньо інструментів, щоб компенсувати таку різницю та не допустити різких стрибків курсу», — пояснив банкір.

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З його слів, у цей період активно купують валюту імпортери енергоносіїв, обладнання та сировини, проте критичного дисбалансу ринок не відчуває. Підтримкою для курсу, пояснив Лєсовий, надалі залишається міжнародна фінансова допомога та стабільні споживчі ціни.

Водночас головні ризики — це світові ціни на нафтопродукти та воєнна активність, які можуть вплинути на інфляцію.

Курс валют наступного тижня

За словами Лєсового, щоденні зміни будуть мінімальними — у межах кількох копійок. Натомість середні коливанах ня складатимуть у меж1-1,5% від стартового курсу тижня.

Курсові коридори:

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міжбанк: 44,60-45,00 грн за долар та 50,80-51,50 грн за євро;

готівковий ринок: 44,80-45,00грн за долар та 51,00-51,50 грн за євро

Щоденний «крок» змін:

до 0,05-0,15 грн на міжбанку;

до 0,1-0,2 грн у комбанках;

до 0,3 грн в обмінниках.

Нагадаємо, Національний банк виводить з обігу старі гривневі банкноти. Станом на липень цього року частина старих гривень уже не є платіжним засобом. Йдеться про банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень, які були випущені до 2003 року. Такими купюрами вже не можна розраховуватися в магазинах чи оплачувати послуги.

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