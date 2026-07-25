Дрони допомогли Україні переломити перебіг війни: у Politico назвали приховану небезпеку

Безпілотник (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Україна значною мірою змінила перебіг війни завдяки масовому та ефективному використанню безпілотників. Водночас дрони не є універсальною зброєю і не можуть самостійно забезпечити перемогу.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Українські безпілотники атакують російські кораблі, нафтопереробні заводи, нафтові термінали, військові об’єкти та цілі в глибині території РФ. Їхнє застосування дає змогу завдавати значних збитків на великих відстанях за порівняно невисокої вартості.

Реклама

Зокрема, за даними, наведеними у матеріалі, протягом кількох днів українські сили уразили десятки російських суден і військових об’єктів в окупованому Криму та на півдні України.

Успіхи Києва посилили заклики до європейських країн НАТО активніше вкладати кошти у виробництво безпілотників. Дехто вже називає їх «диво-зброєю», здатною самостійно змінити обороноздатність держав.

Однак автори Politico застерігають від надмірної віри у дрони. Вони залишаються лише одним з елементів сучасної армії та не можуть повністю замінити кораблі, авіацію, артилерію, ракети й інші традиційні системи озброєння.

Як приклад у матеріалі наводять ситуацію в Чорному морі. Україна змогла відтіснити російський флот від його західної частини та захистити цивільне судноплавство, але не встановила повного контролю над морем, оскільки не має власного повноцінного флоту.

Реклама

Безпілотники можуть завдавати противнику втрат, проводити розвідку та виконувати логістичні завдання. Проте для утримання території, перевезення військ і постачання озброєння потрібні й інші засоби.

У НАТО визнають, що війна в Україні значно прискорила розвиток безпілотних технологій. Водночас армії вже працюють над системами протидії дронам, зокрема лазерною та мікрохвильовою зброєю.

Саме тому безпілотники мають бути інтегровані в загальну військову систему як розвідувальні засоби, носії озброєння та елементи логістики, а не розглядатися як заміна всього іншого арсеналу.

Politico наголошує, що спроби заощадити на традиційному озброєнні через надмірну віру в дешеві дрони можуть бути небезпечними. У такому разі перевагу отримає Росія, яка також активно розвиває безпілотні системи та засоби боротьби з ними.

Реклама

Раніше повідомлялося, що радник президента України Сергій Безкрестнов «Флеш» повідомив, що вперше було зафіксовано керування російськими безпілотниками «Молнія» через дрон «Гербера».

Ми раніше інформували, що Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив про випробування нових засобів радіоелектронної боротьби для протидії реактивним «Шахедам».

Новини партнерів