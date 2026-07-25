Принц Гаррі натхненний: нові подробиці зустрічі короля Чарльза з молодшим сином

Принц Гаррі / © Associated Press

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Повідомляється, що герцог Сассекський тепер сподівається на регулярні сімейні зустрічі з королем Чарльзом і відновив свої зусилля щодо безпеки його сім'ї під час візитів до Великої Британії.

Як пише журнал Hello! з посиланням на свої джерела, принц Гаррі сподівається на майбутні возз'єднання своєї сім'ї у Великій Британії і продовжить домагатися забезпечення своєї безпеки за рахунок платників податків.

Король Чарльз та принц Гаррі / © Associated Press

«Він домагатиметься свого доти, доки RAVEC не погодиться виконати умови технічного завдання, які були чітко викладені перед суддею під час судового розгляду. Йдеться про те, щоб Міністерство внутрішніх справ виконало свої зобов'язання, дані у суді», - прокоментувало наближене джерело.

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Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина, Меган Маркл, втратили автоматичний поліцейський захист після того, як 2020 року відмовилися від виконання обов'язків членів королівської родини.

Меган та Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

У вересні принц Гаррі знову відвідає Велику Британію для участі у церемонії вручення премії WellChild, на яку він приїздить щороку.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали про скелети в шафі принца Гаррі і чого боїться герцог Сассекський.

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