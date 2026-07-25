Що нам пророкують зірки: гороскоп на 27 липня-2 серпня 2026 року

Гороскоп на 27 липня-2 серпня 2026 року / © Associated Press

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27 липня Сонце у секстілі з Ураном того ж дня відкриває шляхи до свободи. Простір розширюється, з’являються альтернативи, яких раніше не було помітно. Це аспект, який допомагає поглянути на звичні речі під іншим кутом і прийняти рішення, яке давно назрівало, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

29 липня — кульмінація місяця. День, у який збігаються одразу два потужні процеси. З’єднання Сонця з Юпітером підсилює життєву енергію та відкриває перспективи, а повний місяць у Водолії підкреслює тему свободи, незалежності та приналежності до чогось більшого. Те, що було розпочато в січні, починає проявлятися — як результат, як розуміння, як точка зростання.

На цьому тлі тиждень з 29 липня по 2 серпня проходить під знаком ясності та оновлення. Події розвиваються швидше, ніж зазвичай, але не хаотично — скоріше, як логічне продовження того, що вже було закладено.

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Сонце утворює з’єднання з Юпітером — рідкісний, щедрий аспект, який підсилює внутрішні ресурси, впевненість і здатність розширювати межі можливого. Це момент, коли рішення приймаються легше, а перспективи стають ширшими.

Повний місяць у Водолії висвітлює тему свободи, приналежності до групи, участі в чомусь більшому, ніж особисті завдання. Те, що було закладено в січні, починає давати результат. Це момент ясності: видно, що працює, а що потребує перегляду.

Після яскравого початку тижня настає період осмислення. Енергія не спадає, але стає більш цілеспрямованою. Це гарний час для того, щоб закріпити рішення, прийняті напередодні, та визначити наступний крок.

Усе, що пов’язано з колективними проєктами, співпрацею та об’єднанням зусиль, отримує додатковий імпульс.

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31 липня — стабілізація. Гарний час для практичних кроків — оформлення документів, робочі процеси, планування. Ініціативи, пов’язані з творчістю чи самовираженням, отримують спокійну, але стійку підтримку.

Перші дні серпня — час для свіжих ідей, нестандартних рішень, перегляду звичних схем. Якщо щось давно потребувало оновлення — зараз легко знайти альтернативу. Підходять

Овен

Ситуації складаються так, що ви відчуваєте внутрішній порив діяти сміливіше. Навколишнє середовище реагує на вашу ініціативу, і багато що починає рухатися швидше. Це гарний момент для кроків, які вимагають рішучості та чіткого наміру. Особиста траєкторія виходить на перший план.

Телець

Обставини спонукають до зміцнення того, що вже дає стабільний результат. Ви спокійно вибудовуєте процеси, спираючись на власний темп і уважність до деталей. Це підходить для практичних рішень і кроків, які створюють надійну основу. Орієнтація на власний ритм стає ключовою.

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Близнята

Навколо з’являється більше ідей, ніж зазвичай, і ви легко знаходите нові шляхи. Спілкування стає жвавим, насиченим і допомагає швидко рухатися вперед. Підходить для інтелектуальних проєктів та розширення кола інтересів. Інтелектуальна рухливість стає провідною.

Рак

Цей тиждень зосереджує увагу на внутрішніх ресурсах, сімейних стосунках та романтиці. Ви чітко бачите, що варто зберегти, а що — відпустити. Гарний час для зміцнення особистих кордонів, перегляду зобов’язань та відновлення внутрішньої рівноваги. Особистий простір стає головним.

Лев

Обставини підсилюють вашу здатність впливати на те, що відбувається. Ви відчуваєте впевненість і готові проявити себе яскравіше, ніж зазвичай. Це сприятливий час для кроків, які вимагають лідерства, ініціативи та чіткого напрямку. Сила самовираження виходить на перший план, і оточуючі реагують на вашу впевненість.

Діва

Усе навколо прагне впорядкування, і ви легко наводите лад у справах. Цей період сприятливий для структурування, планування та системних рішень, які забезпечують ясність і заощаджують сили. Ви бачите, що потребує уваги, і спокійно наводите лад у процесах. Раціональна ясність стає ключовою.

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Терези

Тиждень прояву лідерських якостей, започаткування нових напрямків та зміцнення позицій. Цей період дарує натхнення та бажання реалізувати себе у тому, що приносить задоволення. Усе складається найкращим чином для нового творчого кроку. Підходить для проєктів, де важливі естетика, стиль та індивідуальний підхід.

Скорпіон

Настав час зміцнити фундамент — емоційний чи побутовий. Це підходить для рішень, які створюють відчуття захищеності та порядку. Глибинна стабільність стає центральною. Дім, сім’я та особистий простір виходять на перший план. Люди, що вас оточують, створюють атмосферу захищеності.

Стрілець

Цей тиждень сприятливий для рішень, які відновлюють психологічний комфорт. Ви легко підбираєте потрібні слова, швидко домовляєтеся та відчуваєте, що інформація працює на вашу користь. Ділові зустрічі, переговори, навчання та будь-які завдання, де важлива гнучкість мислення, приносять максимальний ефект. Вільний обмін ідеями стає головним.

Козоріг

Матеріальні та внутрішні ресурси потребують уваги. Ви зможете побачити, що приносить реальну користь, а що є джерелом втрат. Це час практичних кроків, розрахунків, стратегічних рішень та роботи з цінностями. Спілкування стає ключовим інструментом просування. Вільний обмін ідеями виходить на перший план.

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Водолій

Цей тиждень дарує відчуття ясності. Ваша власна система пріоритетів стає ключовою. Ви бачите свій шлях без зайвого галасу і готові рухатися далі. Це час для особистих рішень, зміни напрямку та перегляду того, що давно потребувало уваги. Індивідуальна свобода виходить на перший план.

Риби

Гарний час для того, щоб завершити старі процеси, відпустити зайве та відновити внутрішні сили. Підходить для відпочинку, роботи з тишею, інтуїцією та глибинними станами. Внутрішнє оновлення та здобуття свободи стають головними. Найкращий тиждень, щоб підготуватися до нового життєвого повороту.

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