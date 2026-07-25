Менопауза може починатися з рота: симптом, про який майже не говорять

Менопауза може починатися з рота / © Credits

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Коли в організмі починається гормональна перебудова, зміни відбуваються набагато ширше, ніж здається на перший погляд. Разом із сухістю шкіри, очей чи слизових оболонок багато жінок помічають і неприємне відчуття сухості у роті. Проте далеко не всі пов’язують це з перименопаузою чи менопаузою, про це розповіло видання NewBeauty.

Причина сухості у роті — у зниженні рівня естрогену. Саме цей гормон впливає на роботу слинних залоз, а також допомагає підтримувати здоров’я тканин ротової порожнини. Тому догляд за зубами та яснами у цей період стає не менш важливим, ніж турбота про інші аспекти здоров’я.

Гормони впливають на ротову порожнину

Слинні залози містять рецептори до естрогену, тому дуже чутливо реагують на гормональні зміни. Коли рівень естрогену починає знижуватися, вони виробляють менше слини, а сама слина може ставати густішою.

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Водночас змін зазнають і слизові оболонки рота — внутрішня поверхня щік, губ, ясен і піднебіння. Через нестачу естрогену вони стають менш зволоженими, чутливішими до подразнення та можуть викликати відчуття постійного дискомфорту.

Симптом може з’явитися ще до менопаузи

Багато жінок переконані, що всі зміни починаються лише після настання менопаузи. Насправді ж сухість у роті часто виникає ще під час перименопаузи — перехідного періоду, який може тривати кілька років.

У цей час рівень гормонів коливається та впливає на різні тканини організму. Якщо вам здається, що одночасно стали сухішими шкіра, очі, слизові оболонки чи ротова порожнина, це може бути наслідком саме гормональних змін, а не випадковим збігом.

Для деяких жінок дискомфорт у роті навіть стає одним із перших сигналів того, що організм входить у новий етап життя.

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Сухість у роті — більше, ніж просто дискомфорт

Слина виконує набагато важливішу функцію, ніж здається. Вона не лише зволожує ротову порожнину, а й постійно захищає зуби та ясна. Саме слина нейтралізує кислоти, які виробляють бактерії, допомагає зміцнювати зубну емаль завдяки кальцію та підтримує природний баланс мікрофлори.

Коли її стає недостатньо, середовище у роті змінюється. Зростає ризик розвитку карієсу, запалення ясен і пародонтозу. Крім того, сухість може сприяти появі неприємного запаху з рота, грибкових інфекцій, зокрема кандидозу, а також прискорювати руйнування зубів, особливо біля відкритих коренів.

Як полегшити симптоми

Хороша новина полягає в тому, що існують способи допомогти організму. Насамперед фахівці радять уважніше стежити за водним балансом і регулярно пити достатньо рідини. Також варто обмежити напої, які посилюють сухість, зокрема каву та алкоголь. Вони не лише зневоднюють організм, а й змінюють кислотність у ротовій порожнині. Особливо небажаним є алкоголь для слизової оболонки рота.

Ще одна рекомендація — відмовитися від ополіскувачів для рота, які містять етиловий спирт. Краще обирати безалкогольні засоби, які не пересушують слизову. Також варто звернути увагу на жувальні гумки чи льодяники з ксилітом. Вони стимулюють вироблення слини та ускладнюють прикріплення бактерій, які викликають карієс.

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У деяких випадках можуть бути корисними пробіотики для підтримки мікробіому ротової порожнини. Якщо ж сухість супроводжується іншими симптомами менопаузи, варто обговорити з лікарем можливість гормональної терапії, якщо для цього немає протипоказань.

Візити до стоматолога стають важливішими

Під час перименопаузи та менопаузи регулярні огляди у стоматолога набувають особливого значення. Через зменшення кількості слини зубний наліт накопичується швидше, а ясна можуть запалюватися значно активніше. Саме тому стандартних двох профілактичних візитів на рік іноді може бути недостатньо.

Краще разом зі стоматологом скласти індивідуальний графік профілактичних оглядів, з урахуванням стану здоров’я та особистих факторів ризику.

Менопауза впливає на організм набагато комплексніше, ніж ми звикли думати. Сухість у роті може здаватися незначною дрібницею, але саме вона здатна стати причиною серйозних стоматологічних проблем, якщо залишити її без уваги.

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