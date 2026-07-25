Менопауза может начинаться с ротовой полости: симптом, о котором почти не говорят

Менопауза может начинаться с полости рта / © Credits

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Когда в организме начинается гормональная перестройка, изменения происходят гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Наряду с сухостью кожи, глаз или слизистых оболочек многие женщины замечают и неприятное ощущение сухости во рту. Однако далеко не все связывают это с перименопаузой или менопаузой, об этом сообщило издание NewBeauty.

Причина сухости во рту — в снижении уровня эстрогена. Именно этот гормон влияет на работу слюнных желез, а также помогает поддерживать здоровье тканей ротовой полости. Поэтому уход за зубами и деснами в этот период становится не менее важным, чем забота о других аспектах здоровья.

Гормоны влияют на полость рта

Слюнные железы содержат рецепторы эстрогена, поэтому очень чувствительно реагируют на гормональные изменения. Когда уровень эстрогена начинает снижаться, они вырабатывают меньше слюны, а сама слюна может становиться более густой.

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В то же время изменения затрагивают и слизистые оболочки полости рта — внутреннюю поверхность щек, губ, десен и нёба. Из-за недостатка эстрогена они становятся менее увлажненными, более чувствительными к раздражению и могут вызывать ощущение постоянного дискомфорта.

Симптом может проявиться ещё до менопаузы

Многие женщины убеждены, что все изменения начинаются только после наступления менопаузы. На самом деле сухость во рту часто возникает ещё в период перименопаузы — переходного периода, который может длиться несколько лет.

В это время уровень гормонов колеблется и оказывает влияние на различные ткани организма. Если вам кажется, что одновременно стали более сухими кожа, глаза, слизистые оболочки или ротовая полость, это может быть следствием именно гормональных изменений, а не случайным совпадением.

Для некоторых женщин дискомфорт во рту даже становится одним из первых признаков того, что организм вступает в новый этап жизни.

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Сухость во рту — это больше, чем просто дискомфорт

Слюна выполняет гораздо более важную функцию, чем кажется. Она не только увлажняет ротовую полость, но и постоянно защищает зубы и десны. Именно слюна нейтрализует кислоты, вырабатываемые бактериями, помогает укреплять зубную эмаль благодаря кальцию и поддерживает естественный баланс микрофлоры.

Когда её становится недостаточно, микросреда во рту меняется. Повышается риск развития кариеса, воспаления десен и пародонтоза. Кроме того, сухость может способствовать появлению неприятного запаха изо рта, грибковых инфекций, в частности кандидоза, а также ускорять разрушение зубов, особенно в области открытых корней.

Как облегчить симптомы

Хорошая новость заключается в том, что существуют способы помочь организму. Прежде всего специалисты советуют более внимательно следить за водным балансом и регулярно пить достаточное количество жидкости. Также следует ограничить употребление напитков, усиливающих сухость, в частности кофе и алкоголя. Они не только обезвоживают организм, но и изменяют кислотность в полости рта. Особенно нежелателен алкоголь для слизистой оболочки рта.

Еще одна рекомендация — отказаться от ополаскивателей для рта, содержащих этиловый спирт. Лучше выбирать безалкогольные средства, которые не пересушивают слизистую. Также стоит обратить внимание на жевательные резинки или леденцы с ксилитом. Они стимулируют выработку слюны и затрудняют прикрепление бактерий, вызывающих кариес.

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В некоторых случаях пробиотики могут оказаться полезными для поддержания микробиома полости рта. Если же сухость сопровождается другими симптомами менопаузы, стоит обсудить с врачом возможность гормональной терапии, если для этого нет противопоказаний.

Посещения стоматолога приобретают всё большее значение

В период перименопаузы и менопаузы регулярные осмотры у стоматолога приобретают особое значение. Из-за уменьшения количества слюны зубной налет накапливается быстрее, а десны могут воспаляться значительно чаще. Именно поэтому стандартных двух профилактических визитов в год иногда может быть недостаточно.

Лучше совместно со стоматологом составить индивидуальный график профилактических осмотров с учетом состояния здоровья и личных факторов риска.

Менопауза влияет на организм гораздо сложнее, чем мы привыкли думать. Сухость во рту может показаться незначительной мелочью, но именно она способна стать причиной серьезных стоматологических проблем, если оставить её без внимания.

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