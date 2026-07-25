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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне массированно накрыли областной центр: "прилетело" в дома, есть погибший (фото)

В Херсоне погиб мужчина из-за массированного обстрела, который устроили оккупанты. Также повреждены дома и автомобили.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки в Херсоне

Последствия атаки в Херсоне / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сегодняшнее утро в Херсоне началось с массированного российского обстрела. По последним данным, погиб 47-летний мужчина.

О последствиях вражеской атаки сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Последствия атаки / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Последствия атаки / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Вражеская артиллерия накрыла огнем Центральный и Корабельный районы города. Из-за российских ударов повреждены три многоквартирных и пять частных домов, образовательное учреждение, гараж и автомобиль», — отметил он.

В результате попадания в одну из многоэтажек на месте погиб 47-летний мужчина. За жизни еще двух тяжелораненых херсонцев в эти минуты борются врачи.

Последствия атаки / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Последствия атаки / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, российский беспилотник попал по территории почтового отделения в Сумах. Число жертв возросло до трех человек.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 25 июля россияне запустили для атаки по Украине две ракеты Х-59/69 и 157 дронов разных типов. ПВО обезвредило одну ракету и 127 БпЛА.

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Дата публикации
Количество просмотров
38
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