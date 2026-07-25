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Росіяни масовано накрили обласний центр: "прилетіло" у будинки, є загиблий (фото)
У Херсоні загинув чоловік через масований обстріл, який влаштували окупанти. Також пошкоджені будинки та автівки.
Сьогоднішній ранок у Херсоні розпочався з масованого російського обстрілу. За останніми даними, загинув 47-річний чоловік.
Про наслідки ворожої атаки повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
«Ворожа артилерія накрила вогнем Центральний і Корабельний райони міста. Через російські удари пошкоджено три багатоквартирні та п’ять приватних будинків, освітній заклад, гараж і автомобіль», — зазначив він.
Унаслідок влучання в одну з багатоповерхівок на місці загинув 47-річний чоловік. За життя ще двох тяжкопоранених херсонців у ці хвилини борються лікарі.
Нагадаємо, російський безпілотник влучив по території поштового відділення у Сумах. Кількість жертв зросла до трьох осіб.
За даними Повітряних сил України, у ніч проти 25 липня росіяни запустили для атаки по Україні дві ракети Х-59/69 та 157 дронів різних типів. ППО знешкодила одну ракету і 127 БпЛА.