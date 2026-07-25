«Путін бомбить дронами Ісуса Христа»: чому в оточенні Трампа раптово заговорили на користь України

Дональд Трамп / © Associated Press

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У середовищі прихильників Дональда Трампа помітно змінюється ставлення до України, однак поки йдеться переважно про нову риторику, а не про суттєвий перегляд політики Вашингтона.

Таку думку висловив керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

Однією з ознак нового курсу він назвав візит до України Лори Лумер — впливової блогерки із середовища MAGA. У своєму сюжеті вона заявила, що російський диктатор Володимир Путін «атакує дронами Ісуса Христа».

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«Це чи не найкраще, що можна було сказати для аудиторії MAGA», — зазначив Денисенко.

За його словами, протягом останніх двох місяців риторика Трампа та його прихильників щодо України суттєво покращилася. США розморозили постачання ракет для систем Patriot, а американський президент висловив розчарування небажанням Росії вести переговори.

Водночас Трамп майже не робить конкретних заяв щодо Росії та уникає різкої критики Путіна.

«Трамп покращив риторику щодо України, але про Росію не говорить практично нічого конкретного», — наголосив аналітик.

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Денисенко вважає, що минулого року значна частина світу жила в ілюзії швидкого завершення війни через домовленість між США та Росією. Однак цей сценарій не спрацював через суперечності Москви із Вашингтоном і Пекіном.

Ще одним чинником зміни американської риторики він назвав наближення виборів та боротьбу за більшість у Сенаті. За словами аналітика, Україна залишається важливою темою для американських виборців, а проросійські заяви можуть зашкодити рейтингу республіканців.

Водночас США не готові безпосередньо вступати у війну проти Росії або розпочинати масштабне торговельне протистояння з Китаєм та Індією.

«Тому було ухвалено рішення змінити риторику щодо війни в Україні», — пояснив Денисенко.

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Новий підхід Вашингтона він описав так: США заявляють, що підтримують Україну, а Київ «на цьому етапі виграє війну». Водночас відповідальність за подальші проблеми можуть перекладати на європейських партнерів або українське керівництво.

«Ми наразі маємо зміну риторики без особливої зміни дій. Звичайно, хотілося б кращого. Але це точно краще за конфронтацію, яка була трохи більше року тому», — підсумував Денисенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до США наступного тижня проведе зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Поїздка українського лідера запланована на 28 липня.

Раніше експерт висловив думку, що припинення бойових дій в Україні може стати головним козирем Дональда Трампа перед осінніми виборами до Конгресу США, що змушує Вашингтон шукати шляхи жорсткішого економічного впливу на Москву.

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