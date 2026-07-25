Ваше прізвище може бути старшим за пів тисячоліття: 13 найдавніших українських родових імен

Українські прізвища, яким понад 500 років / © pexels.com

Реклама

Деякі родові імена виникли ще в XV столітті й досі залишаються поширеними серед українців. Це означає, що окремі сучасні родини можуть носити прізвища, історія яких налічує понад 500 років.

Більшість українських прізвищ формувалися поступово: одні походили від професії предків, інші — від імені засновника роду, місця проживання або особливих рис характеру. Саме тому вони стали своєрідним літописом українського народу.

Як з’явилися українські прізвища

Перші постійні родові імена почали закріплюватися серед українців ще наприкінці Середньовіччя. Спочатку вони були поширені серед шляхти, заможних міщан і духовенства, адже саме ці верстви населення потребували точного ведення документів.

Реклама

Згодом прізвища стали звичними і для козаків, селян та ремісників. Уже в XVI–XVII століттях більшість українських родів користувалися сталими прізвищами, які передавалися від батька до дітей.

Історики зазначають, що українські прізвища часто утворювалися від:

власних імен;

ремесел;

назв тварин і рослин;

географічних назв;

особливостей зовнішності чи характеру.

13 українських прізвищ, які мають багатовікову історію

Дослідники української ономастики відзначають, що окремі прізвища згадуються в історичних документах ще понад п’ять століть тому. Серед них:

Коваленко;

Коваль;

Шевченко;

Бондар;

Ткач;

Мельник;

Кравець;

Савчук;

Данилюк;

Петренко;

Лисенко;

Олійник;

Бойко.

Частина цих прізвищ виникла від назв професій, інші — від особових імен або етнічних назв. Багато з них і сьогодні входять до переліку найпоширеніших в Україні.

Реклама

Що можуть розповісти давні прізвища

Походження українських прізвищ часто допомагає більше дізнатися про життя предків.

Наприклад, прізвища Коваль, Бондар, Мельник чи Ткач свідчать про ремесло, яким займався засновник роду. Такі професії були надзвичайно важливими для життя громади, тому їхні назви поступово закріпилися як родові імена.

Інші прізвища утворилися від чоловічих імен. Так з’явилися Петренко, Данилюк, Савчук та багато інших. Суфікси -енко, -ук, -юк, -чук буквально означали «син» або «нащадок».

Є також прізвища, що походять від особливостей людини чи місцевості, де вона проживала. Саме тому українські родові імена є важливим джерелом для дослідження історії та генеалогії.

Реклама

Чому стародавні прізвища збереглися до сьогодні

Попри численні війни, переселення та історичні зміни, багато українських прізвищ майже не змінилися протягом століть.

Причин цьому кілька:

передача прізвища від покоління до покоління;

збереження церковних і державних записів;

сталі родинні традиції;

поширення козацьких та ремісничих родів.

Саме тому сучасний українець може носити прізвище, яке вперше згадувалося ще за кілька століть до народження Богдана Хмельницького.

FAQ

Які українські прізвища вважаються найдавнішими?

Реклама

До найдавніших українських прізвищ належать родові імена, які згадуються в історичних документах ще у XV–XVI століттях. Серед них — Коваль, Бондар, Ткач, Мельник, Коваленко, Шевченко та інші, що походять від ремесел, особових імен або назв місцевостей.

Як дізнатися походження свого українського прізвища?

Дослідити походження прізвища можна за допомогою сімейних архівів, церковних метричних книг, державних архівів, генеалогічних баз даних та спеціалізованих досліджень з української ономастики. Також корисно поспілкуватися зі старшими членами родини, які можуть зберігати важливу інформацію про предків.

Новини партнерів