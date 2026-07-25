Удар балістикою по виставці зброї під Києвом: головного організатора заходу затримали

Унаслідок атаки є загиблі та поранені / © ДСНС

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Організатора виставки дронів під Києвом, яку напередодні атакувала російська балістика, затримано.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.



За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без необхідних погоджень із військовим командуванням та органами влади організувала масштабний захід за участю понад 300 людей. Програмою, зокрема, була передбачена демонстрація засобів ППО.



«Найближче укриття площею лише 34 кв. м розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Слідчі також перевіряють, чи могли розіслані запрошення та завчасне інформування про місце й час проведення допомогти ворогу підготувати цілеспрямований удар», — зазначив він.

Організатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість). Наразі він перебуває під конвоєм у лікарні, а найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.

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Також правоохоронці проводять обшуки та перевіряють дії посадовців, правоохоронних органів і військового командування, які мали оцінювати безпекові ризики та реагувати на можливі загрози.

Російський удар балістикою по приватній виставці зброї у Київській області — що відомо

24 липня російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400. Одну з ракет вдалося перехопити силам ППО.

Влучання сталося по одному з приватних полігонів у Бучанському районі, де проходила виставка зброї, там перебували представники оборонної промисловості України.

Унаслідок атаки загинули 10 людей, близько 100 — дістали поранення. За даними місцевої влади, було пошкоджено десятки житлових будинків, два готелі, ресторан і 34 машини.

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Очільник ОП Кирило Буданов заявив, що організатори виставки озброєння на відкритому полігоні в Київській області, які погодили її проведення, повинні нести персональну відповідальність за безпеку людей.

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