Наслідки ракетного удару РФ / © ТСН

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Російські окупанти під час обстрілу Київської області цілилися по приватному полігону, де проходила виставка зброї, проте їхні ракети влучили по житлових будинках. Наразі відомо про 10 загиблих, серед яких є один іноземець.

Про це з місці трагедії розповів кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Серед загиблих на виставці зброї є іноземець

Трагедія сталася неподалік Києва на Житомирській трасі. Очевидці повідомляють, що почули кілька вибухів, усе посипалося.

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«Нам довзволили дістатися до епіцентру „прильоту“ російських „Іскандерів“. Позаду мене — руйнування. Аварійно-рятувальні роботи завершено. Є 10 загиблих, серед них ми точно знаємо, що принаймні один — громадянин іншої країни. Поранено десятки людей, серед них — 2 іноземців, це поляки», — повідомив кореспондент ТСН.

Наслідки атаки РФ / © ТСН

Росіяни промахнулися і вдарили не по виставці

Дмитро Фурдак зазначив, що виставка БпЛА була розташована через дорогу від приватного сектору. Туди ракета не влучила.

«Можна сказати, що російські терористи промахнулися. На території виставки повилітали вікна. Але білі намети, які вони розклали, майже не пошкоджені», — каже він.

Місцевий житель Петро Гудим розповів, що він спільно з дівчиною рятував поранених.

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Ракетний удар по приватному полігону на Київщині: що відомо

24 липня російські війська вдарили балістикою по Київщині, поціливши в локацію, де проходив захід для представників оборонки. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 10 людей, ще близько сотні зазнали поранень.

За даними Української ради зброярів, ворог завдав ракетного удару по локації на Київщині, де перебували представники оборонної індустрії.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що приватний комплекс, який опинився під ворожим ударом, є суто цивільним об’єктом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЦІЛИЛИ у ВИСТАВКУ, а БАЛІСТИКА ВЛУПИЛА по ПРИВАТНИХ БУДИНКАХ на КИЇВЩИНІ!

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