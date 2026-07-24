Пів століття пошуків іншопланетян були хибними: де насправді можуть ховатися послання прибульців

У старих даних радіотелескопів можуть бути приховані послання від іншопланетян / © Freepik

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Британські дослідники під керівництвом астрономки Луїзи Мейсон розпочали масштабний аналіз архівних даних чилійського телескопа ALMA для пошуку слідів позаземних цивілізацій. Науковці зосередилися на міліметровому діапазоні хвиль, розраховуючи виявити цілеспрямовані вузькосмугові передачі або випадкові витоки технологічних сигналів у космосі.

Про це пише видання Gizmodo.

Відмова від старих методів

Понад пів століття експерти SETI шукали іншопланетян у так званій «водяній дірі» — тихому радіодіапазоні від 1,42 до 1,66 гігагерца. Вважалося, що інші вуглецеві форми життя використовуватимуть саме ці частоти для мовлення, оскільки космічний шум тут ідеально поглинається міжзоряним газом.

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Проте зараз науковці презентували новий підхід, який повністю фокусується на вузькосмугових сигналах на високих частотах (90-93 гігагерци), що найімовірніше надходять від цілеспрямованих передач.

«Десятиліттями пошуки SETI зосереджувалися на відносно невеликій частині радіоспектра, і ми захотіли перевірити, що може статися, якщо подивитися кудись зовсім в інше місце», — пояснила провідна авторка дослідження з Манчестерського університету Луїза Мейсон.

Приховані послання в архівах

Нова стратегія дозволяє з надзвичайно високою роздільною здатністю переглянути масиви старих даних, які вже можуть містити повідомлення від інопланетної цивілізації. Завдяки широкому полю зору телескоп випадково зібрав інформацію про значно більшу кількість віддалених зоряних систем, ніж астрономи планували дослідити спочатку.

«Навіть дуже невелике спостереження може містити величезну кількість і різноманітність зірок, які ми, можливо, ніколи не збиралися вивчати», — розповіла Мейсон, назвавши це явище «зоряним приловом».

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Карта Чумацького Шляху

Робота з чилійським радіотелескопом стала лише першим кроком у цьому амбітному науковому проєкті.

Зараз команда дослідників, до якої приєднався американський Інститут SETI, також аналізує астрономічні дані, зібрані знятою з експлуатації орбітальною обсерваторією Gaia Європейського космічного агентства.

Ця кропітка робота розширила масштаби пошуку завдяки накладанню отриманих даних на Безансонську модель Чумацького Шляху, яка детально відтворює орбіти сотень мільярдів зірок нашої рідної галактики. Хоча підтвердженого іншопланетного сигналу ще не знайдено, вчені переконані, що вони рухаються у правильному напрямку.

«Поєднуючи високочастотні спостереження з галактичними симуляціями, ми можемо краще зрозуміти, що саме ми вже обшукали і де нам слід шукати далі», — підсумувала дослідниця.

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