Легендарний баскетболіст Леброн Джеймс офіційно змінив команду в НБА

Леброн Джеймс / © Associated Press

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Легендарний американський баскетболіст Леброн Джеймс, який торік установив унікальний рекорд НБА, офіційно змінив команду.

Як повідомляє ESPN, 41-річний Джеймс перейшов з "Лос-Анджелес Лейкерс" до "Філадельфії Севенті Сіксерс".

Зазначається, що Леброн підписав дворічний контракт на 8 мільйонів доларів, який також передбачає опцію гравця на другий сезон.

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Згодом Джеймс прокоментував підписання контракту з "Філадельфією". Він зізнався, що всерйоз замислювався над завершенням кар'єри.

"Я думав, що з цим покінчено, коли закінчився сезон. Я не був готовий оголосити про це, і я знав, що мені потрібен час, щоб справді ухвалити рішення, але був майже впевнений, що зіграв свій останній матч. На тій останній пресконференції я чесно сказав, що мені потрібно подивитися на себе і вирішити, чи я люблю ще цю гру. Я все ще по-справжньому люблю цю гру, і я маю ще що дати.

Останні кілька тижнів були справді особливими. Я ніколи раніше не міг приділити достатньо часу на роздуми, не маючи жодного уявлення про те, що робити. У мене були неймовірні кілька місяців із усіма людьми, яких я люблю, і я намагався у всьому розібратися. Це моє останнє рішення. Я не йду за грішми. Я не йду за сім'єю. Заради чого я взагалі граю зараз?

Я досі хочу жертвувати. Я все ще хочу працювати. Я все ще хочу змагатися, перемагати та мати шанс відчути, що я виграв ще один чемпіонат.

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Я вірю, що зможу допомогти "Філадельфії" стати чемпіонською командою, і я дуже радий надихнути нову аудиторію вболівальників і почати цей неймовірний шлях востаннє.

Дякую, Лос-Анджелесе. Я завжди любитиму Маямі, а Північно-Східний Огайо завжди буде моїм домом!" — написав Джеймс у соцмережі X.

До цього Леброн від 2018 року виступав за "Лейкерс". Минулого сезону він набирав у середньому 20,9 очка, робив 6,1 підбирання та 7,2 передачі за гру.

У складі каліфорнійського клубу Джеймс завоював один чемпіонський титул НБА (2020 рік). До цього він двічі ставав чемпіоном НБА з "Маямі Гіт" (2012, 2013) та одного разу з "Клівленд Кавальєрс" (2016).

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