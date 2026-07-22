Джошуа — Пренга: букмекери зробили прогноз на бій

Ентоні Джошуа / © Associated Press

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У суботу, 25 липня, колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Ентоні Джошуа, який навесні відвідав Україну, повернеться на ринг і проведе бій проти албанця Крістіана Пренги.

Цей поєдинок стане головною подією вечора боксу, який відбудеться в саудівському Ер-Ріяді. Орієнтовний час початку бою — 23:55 за київським часом.

Востаннє Джошуа виходив у ринг у грудні минулого року, коли нокаутував блогера Джейка Пола. До бою його готував український тренер Єгор Голуб.

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Невдовзі після цього Ентоні потрапив у ДТП в Нігерії, в якій загинули двоє його тренерів — Роберт Латц та Сіна Гамі, які також були близькими друзями боксера.

36-річний Джошуа має у своєму послужному списку 29 перемог на професійному рингу (26 — нокаутом) та 4 поразки, дві з яких від українця Олександра Усика.

35-річний Пренга провів на профірингу 21 поєдинок, здобувши 20 перемог (усі — нокаутом) та зазнавши однієї поразки.

Прогноз букмекерів на бій Джошуа — Пренга

На думку букмекерів, абсолютним фаворитом поєдинку є Джошуа. На перемогу британця можна поставити з коефіцієнтом 1,04. Виграш Пренги — 9,00.

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Нічия, як традиційно найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 36,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Джошуа нокаутом — 1,12. Тріумф Ей Джея суддівським рішенням — 8,00.

Дострокова перемога Пренги оцінена коефіцієнтом 12,00. Тріумф албанця за очками — 31,00.

Зазначимо, що бій проти Пренги має стати проміжним для Джошуа перед поєдинком проти іншого зіркового британського надважковаговика Тайсона Ф'юрі.

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Раніше Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точні дата та місце проведення довгоочікуваного поєдинку стануть відомі пізніше.

Також ми розповідали, що олімпійський чемпіон Хижняк проведе бій в андеркарді поєдинку Джошуа.

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